Hrvatski europarlamentarci o presudi Le Pen: 'Najveća zlouporaba europskog novca, sad se pokušava portretirati kao žrtva'

U Strasbourgu, francuskom gradu u kojem se ovoga tjedna odvija plenarno zasjedanje Europskog parlamenta, četvero hrvatskih zastupnika upitali smo za njihov komentar jučerašnje presude francuskoj desničarki Marine Le Pen. Ona je nepravomoćno osuđena na uvjetnu zatvorsku i novčanu kaznu, uz strogu zabranu kandidiranja na izborima koja je sprečava da se 2027. natječe za predsjednicu Francuske, u procesu koji se zapravo tiče načina na koji europarlamentarci (ne) smiju trošiti novac za troškove asistenata u svojim uredima. Za komentar smo u Strasbourgu pitali Željanu Zovko (HDZ), Stjepu Bartulicu (DOMiNO), Tonina Piculu (SDP) i Gordana Bosanca (Možemo).

- Mi moramo znati zbog čega su Marine Le Pen i njezini suradnici osuđeni: zbog toga što je, umjesto asistente, za parlamentarni rad, ustvari plaćala stranačke dužnosnike, što apsolutno nije namjena. Znači, ovdje zastupnici imaju određen budžet, parlament plaća asistentima da rade, ali isključivo u cilju financiranja parlamentarnog rada zastupnika i rada s građanima. Ta sredstva se ne smiju koristiti kako bi se financirali stranački dužnosnici, što je ovdje bio slučaj s Marine Le Pen. To je apsolutno zakonska odluka koju moramo poštovati i mora biti jasno kako Europljanima, tako i transatlantskim partnerima, zbog čega je Martina Le Pen osuđena - kaže Željana Zovko.

Na pitanje stoji li možda teza, koju koriste i Marine Le Pen i njezini stranački kolege, da bi se takva praksa, za koju su oni osuđeni, mogla naći i kod nekih drugih europarlamentaraca, Zovko odgovora: - Svatko odgovara za svoj rad. Moji asistenti nisu asistenti koji su zaposleni kako bi radili za stranku, nego rade za moj rad kao zastupnice u Europskom parlamentu. Svi smo mi kao političari odgovorni za sredstva koja trošimo. Mislim da je ova presuda sasvim opravdana, jer ukoliko ne možete adekvatno odgovoriti na ono što vam je stavljeno na raspolaganje kao sredstva poreznih obveznika, kako onda možete voditi državu?

Gordan Bosanac komentira da se tu ne radi ni o kakvoj političkoj presudi, dok Stjepo Bartulica smatra da se baš radi o tome - uplitanju sudaca u politiku. - Za mene i moju grupu zelenih presuda je bila očekivana jer su naši kolege iz Francuske vrlo detaljno pratili sam tijek suđenja i već su nam javljali tijekom suđenja da su izneseni neoborivi dokazi da se taj novac zlorabio - kaže Bosanac. - Dakle, ne radi se ni o kakvoj političkoj presudi, da to odmah maknemo, nego se uistinu radi o dosad najvećoj zlouporabi novca Europskog parlamenta. Mi kao zastupnici imamo vrlo stroga pravila kako se taj novac smije ili ne smije trošiti. A baš kao zeleni, u grupi zelenih mi smo si postavili još dodatne kriterije, gdje dodatno izvještavamo građane na koji način trošimo naš novac. Pogotovo onu sumu koju imamo za tzv. uredske troškove, za koju nitko nikome ne mora polagati račune. Mi to stavljamo na reviziju i onda krajem godine objavljujemo na web stranici - dodaje europarlamentarac iz redova Možemo.

- Nije to dobar znak - komentira presudu Stjepo Bartulica. - Dakle, u ovoj zgradi svakodnevno se čuju velike izjave o demokraciji, o volji naroda i slično. Mislim da je ova sudska odluka jasan znak da Europa ide u nedemokratskom smjeru. Suci su počeli odlučivati tko se uopće može natjecati u političkoj areni. Vrlo zabrinjavajuće. A kad se uspoređuje sa slučajem Lagarde, koja je bila optužena za korupcijski skandal s iznosima od preko 400 milijuna eura i nije uopće uopće dobila kaznu, mislim da se radi o zloupotrebi sudske moći. Svi s kojima sam razgovarao su prilično šokirani, a spominju da je i ministar pravosuđa u aktualnoj francuskoj Vladi bio vrlo kritičan prema ovoj odluci. Mislim da će ankete uskoro pokazati da će ovo samo pomoći stranci Marine Le Pen - dodaje Bartulica.

Gordan Bosanac vraća se na pitanje može li se Le Pen predstaviti kao žrtva političkog progona. - Svi smo vidjeli prve reakcije radikalne desnice, od Orbana nadalje, pa čak i Putina. Znači, ona se sada pokušava portretirati kao politička žrtva. No, ja ću ponoviti još jednom: pročitajte presudu. Nisu to bile neke rubne situacije. To je baš bilo uzimanje novca od Europskog parlamenta i zapošljavanje ljudi u vlastitoj stranci. Pa to nitko ne radi! Naravno da lokalni asistenti jesu često i neki koji su povezani sa strankom, ali svi pazimo da se itekako razdvoji stranački rad i rad za europskog zastupnika. Plus, nije to bilo sve, tu je još bilo dogovora na koji način će ti lokalni asistenti onda utjecati i lobirati druge zastupnike. Tu je napravljen jedan potpuni kupus, prekršila je niz zakona i zato je dobila ovu sankciju koju je i dobila. I mislim da bi Europski parlament trebao strogo stajati na tome da se ta presuda čuje, razumije. Pročitajte presudu. Ništa nije politički montirano - zaključuje Bosanac.

Tonino Picula (SDP) ovako je komentirao čitav slučaj: - Mislim da je francusko pravosuđe pokazalo prije svega da se drži činjeničnog stanja. Zapravo, svi koji su pratili taj proces od početka tvrde da je tužiteljeva strana imala dobro obrazložen cijeli taj slučaj. I presuda je, dakle, u skladu s dokaznim materijalom. Naravno, uvijek je potrebno možda i politički dešifrirati što to znači za Francusku danas, i što to znači za možda jedan set sličnih slučajeva kojima su izloženi i neki drugi europski političari. Meni se čini da će kod jednog dijela Francuza to sigurno utjecati na percepciju demokracije, na pitanje je li to doista okvir u kojemu svi imaju jednake šanse da se natječu za političke funkcije. A s druge strane će neki govoriti da pravosuđe upravo i mora postojati kako bi eliminiralo iz političke utrke one koji zapravo u nekoj već ranijoj fazi prije izbora demonstriraju da nisu skloni poštivati zakone.

