Hrvatska za svoje junake: 'Izađite na prozore i zahvalite pljeskom sve one koji su pomagali'

Pandemija koronavirusa i potres u Zagrebu pokazala su nevjerojatnu brzinu i spremnost hitnih službi i vojske, kao i stotine volontera kao što su BBB koji su u trenutku kad je bilo najteže hrabro učinili ono što je bilo najpotrebnije - bili uz svoje sugrađane. To nije moglo ostati nezabilježeno.

Na društvenim mrežama pojavili su se pozivi građanima da danas u 20:00 izađu na prozore i nagrade ih pljeskom.

- Hrvatska, zahvalimo se! Danas u 20:00 izađite na prozore i nagradite pljeskom sve one koji su pomagali, sve one koji se brinu u našim životima, sve one koje ćemo jednog dana TREBATI - stoji u pozivu koji se masovno dijeli na društvenim mrežama.

Foto: Facebook