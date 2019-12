Američki plan za ukidanje viza Hrvatskoj: Brži put do kvote od 3 posto

Napokon, 28 godina od neovisnosti Hrvatske, na pomolu je ukidanje viza za putovanja u SAD. Intenzivna suradnja hrvatske vlade i američkih partnera u tom segmentu, posebice od posjeta ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića SAD-u početkom lanjske godine, dala je rezultata tako da je, uz iznimno važne sigurnosne kriterije i sporazume koji bi se trebali finalizirati ovog mjeseca, i broj odbijenih viza - glavne prepreke za njihovo ukidanje, prema posljednjim podacima smanjen s 5,96 na rekordnih 4,02 posto, što je korak od granične vrijednosti od tri posto koja jamči ulazak u bezvizni program.

Kako bi se postigao još i taj cilj, američka je strana ohrabrila Hrvatsku da krene putem Poljske koja je ove godine smanjila broj odbijenica i ušla u bezvizni program širokom prijavom dužnosnika i gospodarstvenika te građana koji će sigurno dobiti vizu. U Hrvatskoj je na nekim razinama već pokrenuta takva akcija, ponajprije među gospodarstvenicima.

Na redu veliko obnavljanje

– Hrvatska je blizu zadovoljavanja kriterija i nastavit ćemo surađivati s relevantnim vlastima kako bismo pomogli Hrvatskoj da ispuni sve zahtjeve. Potičemo Vladu Hrvatske da preuzme aktivnu ulogu i da pogledaju koje je uspješne korake poljska vlada poduzela u nastojanju za prijam u program ukidanja viza – poručili su iz američkog veleposlanstva u Zagrebu.

Što je to učinila Poljska i koja je pozadinska priča oko naglog smanjenja stope odbijenih viza s gotovo šest posto u 2017. na ispod tri posto? Ta je država, u dogovoru sa SAD-om, provela akciju poticanja svojih državljana da izvade turističku vizu za SAD. Uz njih, poljski su dužnosnici također aplicirali za vize i tako smanjili stopu odbijenica. Koncentrirali su se na one skupine ljude koji, naravno, imaju veliku šansu za dobivanje viza. Takav bi način, o čemu se već dulje razgovara s Amerikancima, mogao teoretski funkcionirati u Hrvatskoj budući da su realne brojke odbijenica prilično male – oko 300 do 400.

Američki veleposlanik u Hrvatskoj Robert Kohorst o poljskom modelu smanjenja razgovarao je i s predsjednikom Hrvatske gospodarske komore Lukom Burilovićem. Iz HGK nam potvrđuju sastanak i razgovor o vizama.

– Hrvatska je jedna od četiri članice EU, uz Bugarsku, Rumunjsku i Cipar, čijim je nositeljima putovnica još uvijek potrebna viza za odlazak i boravak u SAD-u. Istaknuta je potreba spuštanja stope odbijenih prijava na najmanje tri posto, a obje su se strane složile kako bismo taj cilj mogli ostvariti već u ovo vrijeme iduće godine. Za to je potrebno aktivnije poticati poslovnu zajednicu na apliciranje za vize u sljedećih deset mjeseci – kažu iz HGK. Usto, postoji još jedan element koji daje razlog za optimizam, upravo ističe valjanost velikog broja viza, koje se izdaju na 10 godina, tako da bi njihovo obnavljanje moglo pogurati ravnotežu sa strane odbijenih na stranu odobrenih.

Odbijeni zahtjevi

Iako Amerikanci imaju diskrecijsko pravo odbiti zahtjev bez navođenja razloga, iz diplomatskih izvora doznajemo da se najviše odbijaju zahtjevi hrvatskih državljana podneseni u Srbiji i BiH. U velikoj većini riječ je bila o osobama koje nisu mogle dokazati da imaju siguran izvor financiranja, a u pravilu su se podnositelji zahtjeva povezivali s članovima obitelji koji žive u SAD-u, a koji imaju poduzeća ili obrte, što je bio dodatni indikator da ta osoba i odlazi u SAD kako bi se zaposlila kod rođaka.

Nadalje, uglavnom je riječ o mlađim ljudima koji su završili fakultet ili još studiraju, odnosno o mladim obiteljima. Indikativan je bio i čest uzorak da je zahtjev najprije ispunjavao samo jedan član obitelji, što je upalilo alarm da u principu postoji širi plan i da se planira odlazak i cijele obitelji.