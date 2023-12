Hrvatska tvrtka radnicima daje božićnicu od čak 1000 eura: 'Za odmor ih šaljemo u Las Vegas ili na Floridu'

Tvrtka EcoCortec, koja proizvodi patentirane vrećice i folije za zaštitu od korozije, u vlasništvu Borisa Mikšića pohvalila se isplatom božićnice u iznosu od tisuću eura. EcoCortec je, inače, glavni opskrbljivač antikorozivne zaštite za najveće svjetske automobilske proizvođače: Mercedes, Volvo, Ford, Toyotu te druge velike sustave kao što su Bosch, IBM, General Electric, Caterpillar, Rolls Royce grupa, ExxonMobil, Airbus i druge.

- Ovo predbožićno vrijeme zahvalnosti i darivanja u našoj tvrtki uvijek iskoristimo za retrospekciju na proteklu godine i uživanje u plodovima svoga rada. Tada posvećujemo još i veću pažnju našim zaposlenicima koji čine srž EcoCorteca i bez kojih se ova uspješna priča ne bi ostvarila. Zadovoljstvo mi je i ove godine razveseliti ljude s Božićnicom u iznosu od 1000 eura - kaže vlasnik EcoCortec-a i CEO Cortec korporacije, Boris Mikšić. - Imamo jedne od najvećih božićnica u Hrvatskoj, što svjedoči ne samo o uspješnom poslovanju tvrtke već i o kvaliteti naših vrijednih zaposlenika - dodaje.

Dodatno, Mikšić je istaknuo kako se tvrtka trudi poticati radnike tijekom cijele godine, ne samo financijski već i kroz edukacije, razvoj i razmjenu iskustava. - Već godinama organiziramo razmjenu zaposlenika između mojih tvrtki u Hrvatskoj i SAD-u. Ljudi koji su zainteresirani za takvu vrstu edukacije imaju priliku vidjeti kako se radi u drugačijoj sredini, steći nova znanja i multikulturna poznanstva. Svake godine dodjeljujemo nagrade za zaposlenike godine i tzv. Chairman Awards za djelatnike koji su se najviše iskazali u protekloj godini. Pobjednici provode tjedan dana u najboljem svjetskom hotelskom lancu te sami biraju lokaciju pa tako naši pobjednici odmaraju u Las Vegasu, Orlandu na Floridi, Toskani ili Škotskoj - dodao je Mikšić.

Boris Mikšić također je najavio planove za nove investicije u Hrvatskoj - Planiram uskoro nove investicije u Hrvatskoj, ne samo jer je to moja domovina nego jer je smatram odličnom točkom za ulaganja u tehnologije obnovljivih izvora. Volio bih vidjeti one koju su me nazivali prevarantom koja su njihova postignuća u posljednjih 20 godina i koliko su doprinijeli hrvatskom gospodarstvu osim što odlično žive na račun poreznih obveznika - zaključio je.

