Hrvatska postaje ključ dramatičnih pregovora za sankcije Rusima! Orban zbog Rijeke ima opasan plan

Hrvatska i Jadranski naftovod (Janaf) postaju ključni dio rješenja koje se u dramatičnim pregovorima u Bruxellesu i Budimpešti pokušava pronaći kako bi se usvojio šesti paket sankcija EU protiv Rusije, koji uključuje i embargo na uvoz ruske nafte. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen večeras je doputovala u Budimpeštu na razgovor o tom pitanju s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, no čini se da nije uspjela postići dogovor.



Kako neslužbeno doznaje Večernji list u Bruxellesu, u dosadašnjim rundama pregovora među 27 država članica u Vijeću EU Hrvatska je jasno dala do znanja da se i Mađarska, i Slovačka, pa i Češka mogu osloniti na Janaf i naftni terminal u Omišlju na Krku kao alternativni pravac nakon što ruska nafta prestane teći naftovodom Družba. Prema procjeni naftnih stručnjaka s kojima smo razgovarali, a ta procjena potvrđena nam je i iz diplomatskih izvora u EU kao podatak koji se spominje u pregovorima iza zatvorenih vrata u Bruxellesu, Mađarska bi komotno mogla kroz Janaf uzimati oko 9 milijuna tona nafte godišnje. Postoje slobodni kapaciteti za to. No, mađarska vlada i naftna kompanija Mol, koja je većinski vlasnik Ine (ali i rafinerije u Slovačkoj, ne samo u Mađarskoj), u javnim izjavama i u raspravama iza zatvorenih vrata danima su tvrdili da nemaju alternativni pravac u slučaju embarga na rusku naftu te da stoga ne mogu podržati prijedlog Europske komisije, pa čak ni s takvim izuzećem koje bi Mađarskoj i Slovačkoj dopustilo da nastave uvoziti rusku naftu do 2025. godine.