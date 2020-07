Pristižu podaci iz županija: 24 novooboljela u Zagrebu, 16 u Istri

Hrvatska je u protekla 24 sata zabilježila čak 140 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj ukupno 1088. Jedna osoba je preminula.

Među njima su 124 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 3 pacijenta, priopćio je nacionalni stožer.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 3672 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih je 118 preminulo, a 2466 se oporavilo.



Tijek događaja:

10:31 U protekla 24 sata provedeno je 216 testiranja na SARS-CoV-2. U Gradu Zagrebu zabilježena su 24 nova slučaja, izvijestili su iz NZJZ „Dr. Andrija Štampar“.

Za 78 ljudi određena je mjera samoizolacije. 11 oboljelih su kontakti prethodno oboljelih osoba, šest je osoba za sada negativne epidemiološke anamneze, jedna je osoba izložena u noćnom klubu, jedna je osoba doputovala iz Njemačke, a ostali su izloženi na različitim događanjima.

Trenutno je u Gradu Zagrebu 387 aktivnih slučajeva i 946 aktivnih samoizolacija.

10:07 Tijekom protekla 24 sata, uzorkovanjem na terenu i u Općoj bolnici Pula, uzeto je 211 uzoraka briseva. Ispitivanjem u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije, potvrđeno je 16 pozitivnih na koronavirus.

Kod tri osobe radi se o kontaktu s već pozitivnom osobom.

Dvije osobe pregledane su u Hitnoj službi Opće bolnice Pula radi osnovne bolesti te je protokolarnom obradom potvrđen pozitivan bris na COVID-19.Epidemiološka obrada je u tijeku, kao i dekontaminacija prostora. Zdravstvene usluge u Općoj bolnici Pula pružaju se redovno.

U Domu za starije i nemoćne osobe "Atilio Gamboc" u Umagu, potvrđeno je 11 pozitivnih briseva, od čega su šest štićenika i pet djelatnika. Provode se sve protuepidemijske mjere i obavljaju dodatna uzorkovanja, javlja Glas Istre.

Usprkos većem broju oboljelih od koronavirusa, iz Stožera napominju da je epidemiološka situacija pod kontrolom, te još jednom apeliraju na građane da se pridržavaju propisanih mjera.

09:54 U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja 24 sata je 7 novih pozitivnih osoba na COVID-19 ( 4 osobe iz Ivankova, 1 iz Bobote, 1 iz Trpinje i 1 iz Vukovara). Ukupan broj oboljelih osoba od početka epidemije je 107, od kojih su 43 osobe izliječene.

Trenutno su u županiji 4 osobe hospitalizirane zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirane su 94 osobe, te je ukupno testiranih do sada na području županije 3313. U samoizolaciji na području županije nalazi se 306 osoba.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji su pozitivna 2 zdravstvena radnika (2 medicinske sestre/tehničara). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 45 radnika (8 liječnika, 31 medicinska sestra/tehničar, 1 drugi zdravstveni radnik i 5 nezdravstvenih radnika).

09:22 Na području Osječko-baranjske županije u zadnja 24 sata obrađeno je 110 uzoraka od kojih su tri bila pozitivna na koronavirus, i to za dvije osobe iz Đakova i jednu iz Silaša (Općina Šodolovci). Na području županije ukupno su na koronavirus pozitivne 332 osobe.

U Kliničkom bolničkom centru Osijek hospitalizirano je 27 pacijenata, s tim da su dva na respiratoru.

Samoizolacija je jučer određena za 40 kontakt osoba oboljelih, a pod tom mjerom je ukupno 540 osoba.

Policija je dobila jednu dojavu građana o kršenju mjere samoizolacije (u Osijeku), što se pokazalo točnim, a u 26 samoinicijativnih provjera nije utvrdila ni jedno kršenje te mjere.

09:04 O rekordnom broju oboljelih od koronavirusa govorio je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak za N1.

"Nije to eksponencijalni rast, to bi bio veći broj novoboljelih svaki dan, to su ogromne brojke, ali nažalost imamo porast koji ne želimo i nismo očekivali da će biti takav. Otvaranjem aktivnosti znali smo da će nam se pojaviti veće brojke, ali ovo su sad velike brojke i zabrinuti smo zbog toga. Molimo građane da se pridržavaju mjera jer to očito sad ne funkcionira", rekao je.