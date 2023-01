Hrvatica (42) ukrala 2,5 milijuna eura od Austrijanca (78) nakon što joj je kupio auto i platio povećanje grudi

Nedavni slučaj Mirnese S. koja je iz tvrtke za koju je radila u Stuttgartu ukrala milijun eura, austrijske je medije podsjetio na lokalni slučaj povezan s konobaricom iz Hrvatske. Naime, u Beču se 2016. sudilo Hrvatici (42), koju su austrijski mediji prozvali 'Susi', jer je prevarila bogatog 78-godišnjeg Austrijanca te od njega izvukla 2,5 milijuna eura.

Karl H. nakon 40 godina braka ostao je udovac te je u golf klubu upoznao konobaricu iz Hrvatske, Susi. Žalio joj se na usamljenost što je ona, puna razumijevanja, strpljivo saslušala. Ispričala je Karlu kako ju muž tuče, ali ona nema novaca za razvod. Karl se u nju naposljetku zaljubio te joj je dao novac za razvod. S vremenom, njihovi su se razgovori premjestili iz golf kluba u spavaću sobu, i tako je 42-godišnjakinja dobila pristup vili u Döblingenu, prenosi Fenix magazin.

Karl je Susi kupio Mercedes E200 Coupe, platio joj ugradnju novih zubi i povećanje grudi, te ju i oženio, a ubrzo nakon je prodao svoju tvrtku za 2,8 milijuna eura. No, Hrvatici to nije bilo dovoljno, pa je 78-godišnjaka navela da joj otkrije šifre sefa i štednih računa.

Kada je dobila pristup, podigla je 2,5 milijuna eura te Karlu rekla da ide na odmor u Hrvatsku, nakon čega je netragom nestala. Karl je podigao pravnu tužbu, no Susi je na sudu tvrdila da je to sve bio jedan "izdašan dar" njenog dragog muža. Ishod suđenja ovisi o tome je li Karl uspio dokazati da je konobarica isplanirala cijelu akciju te ga od početka namjeravala opljačkati, no list Heute, koji je originalno izvijestio o ovom događaju, nije otkrio je li i kako priča završila.

