Hrebak: Ja bih objavio ugovore o kupnji Rafalea

Saborski zastupnik HSLS-a Dario Hrebak gostovao je u intervjuu tjedna na Večernji TV-u. Komentirao je današnju burnu sjednicu Sabora, COVID potvrde, donošenje novih mjera, reformu HGK, kao i brojne druge teme. Emisiju je vodila novinarka Petra Maretić Žonja.

"Most je iskoristio saborsku pozornicu na jedan vrlo primitivan, nerazuman način. Most se često poziva na slobodu, a to dolazi s odgovornošću, a oni je nemaju. Oni su odlučili biti pobjednici nad pobjednicima i pokušali su iskoristiti ovu situaciju za političko bildanje i to im se obilo o glavu", kazao je Hrebak. "Kolega Zekanović tu je farsu razotkrio. Ova je predstava razotkrivena. To je obična predstava Nikole Grmoje i Mire Bulja, njihova šegrta i nije ih briga za ove ljude. Ja čak razumijem ove ljude koji prosvjeduju", dodao je. "Pokušali su pretvoriti saborsku govornicu u krčmu", kazao je Hrebak.

Komentirao je Hrebak i borbu protiv koronavirusa u Hrvatskoj.

"Mi smo napravili nabolje što smo mogli s najliberalnijim mjerama. Trebamo balansirati između zdravlja ljudi i krhkog hrvatskog gospodarstva", kazao je.

Na pitanje o tome da se vrludalo kod donošenja mjera, dva puta se proglasila pobjeda protiv korone, Hrbak je rekao:

"Recite mi kojem svjetskom čelniku ljudi vjeruju u vezi s pandemijom. Recite mi neku zemlju koja radi kako treba. Nema je. Jedino smo sigurni da cijepljenje pomaže, cjepivo nije idealno, imamo liberalne mjere. Bilo je sigurno i propusta i krivih odluka, ali to je bila posljedica toga što nismo poznavali situaciju. Pogledajte što se događa s omikronom. Još uvijek se ne zna, on je slabiji, ali može se dogoditi da se zarazi veliki broj ljudi. Donosimo odluke ad hoc jer ne znamo što će se odgoditi".

"Ja, kao liberal, nisam oduševljen COVID potvrdama, kažnjavanjem. No, sloboda nikada ne dolazi sama, ona dolazi s odgovornosti. Ono što govori znanstvena zajednica HSLS prihvaća. Uvijek ću zagovarati znanost, ali uvijek ću zagovarati i slobodu izbora. Meni je bilo važno da ne idu teže mjere nakon COVID potvrda. Neće biti težih mjera. U ovom trenutku znam da ih neće biti. Ne možemo znati što će se dogovoriti za dva, tri tjedna. U ovom trenutku, o čemu se razgovaralo na koalicijskom sastanku, neće doći do pooštravanja mjera", rekao je.

Hrebak je govorio o izmjenama Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi te rekao da je dobio čvrsto obećanje kao koalicijski partner da će dobiti transparentnost.

"Svaki načelnik, gradonačelnik, župan morat će javno prikazati svaku kunu koju potroši, od kave do aviona. Do 50 tisuća je kazna ako neće to poštivati. To će biti najkonkretniji potez borbe protiv korupcije. On je trivijalan oko kave, parfema, ali ono što mene zanima su ugovori. Ovdje će se sve sada vidjeti", kazao je.

"I državne financije bit će otvorenije", dodao je.

"Ja bih osobno odobrio da se objave dokumenti o borbenim avionima", kazao je Hrebak na pitanje bi li on objavio te dokumente kao što je poručio predsjednik Zoran Milanović.

Uhićenja u Kutini

"Dobro je da je Ured europskog javnog tužitelja uspostavljen. Povjerenje je izgubljeno, ali sada je na njima da vrate povjerenje. Mi hapsimo svoje. Neka se hapse svi", kazao je.

Zakon o HGK

Mi smo dobili sve što smo htjeli, kazao je Hrebak. "HGK se nije reformirao 30 godina, svega je bilo, nepotizma, afera, korupcije. HGK će sada imati manje od 300 zaposlenih. Mali i srednji poduzetnici nisu imali nikakve koristi do sada. Sada imaju moć, alat, da odluče kakav HGK žele. Svaka ozbiljna država ima jednu takvu instituciju, treba nam", kazao je Hrebak.

Odlični su odnosi u vladajućoj koaliciji, kazao je Hrebak.

Na pitanje što misli o Zekanovićevu istupu u Saboru, kazao je da pokazao odgovornost prema državi. "Nakon što je Zekanović izašao iz ormara na njega gledam na drugi način. Ima on tu jednu osobnu komponentu koja meni ne smeta. Svi se mi dodvoravamo biračima i sada kada je voda došla do grla, Zekanović je pokazao odgovornost prema svojoj državi. U mojim očima postaje puno ozbiljniji političar", rekao je Hrebak.

