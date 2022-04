Hrana i energija bit će skuplji još 15%, a dođe li do prekida opskrbe plinom imat ćemo puno veći problem od inflacije

Zbog šokova u lancima opskrbe, rasta cijena energenata, kao i povećanja privatnog zaduživanja, kreditiranja i nekontroliranog tiskanja novca, standard hrvatskih građana u narednim će godinama pasti i 30%, a u slučaju da rat u Ukrajini potraje i ne dođe do promjene politike Europske središnje banke (ECB) i do 50%.



Hrana i energija u optimističnom će scenariju poskupjeti daljih 10 do 15%, pri čemu su efekti Vladinih mjera koji su tom cjenovnom udaru, među ostalim, doskočili i smanjenjem stope PDV-a na energente i ključne namirnice zanemarivi, kazao je ovih dana za Deutsche Welle rektor pulskog sveučilišta Juraja Dobrile Marinko Škare, uspoređujući taj potez Vlade šopingom na popularnom tršćanskom Ponte Rossu prošloga stoljeća.