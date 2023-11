Hrabri prometnik opisao kako je zaustavio vlak: 'Znao sam da je to jedini način'

Prometnik Marko Lončarević sinoć je na željezničkom kolodvoru u Dugom Selu zaustavio vlak koji je iskočio iz tračnica. Predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić ranije je, u razgovoru za Večernji list, pohvalio njegov hrabar potez, a glasnogovornica HŽ Infrastrukture poručila je da će Lončarević biti novčano nagrađen.

Hrabri HŽ-ovac opisao je za RTL Danas što se točno dogodilo sinoć oko 23.20 sati. Naime, kada je više od pola vlaka prošlo, shvatio je da je vagon iskočio iz tračnica jer je "skakutao" kraj kolosijeka.

"Razmislio sam koje su opcije za zaustavljanje. Jedna je bila davanje signalnog znaka 'stoj' strojovođi, no vidio sam da je već prošao izvozni signal, odnosno, čelo vlaka je napustilo kolodvorsko područje. Jedini mogući način da se vlak brzo zaustavi bilo je skočiti na vlak, na sam vagon, povući slavinu zračnog voda te prisilno ispustiti zrak iz glavnog zračnog voda da bi se vlak zaustavio", opisao je te dodao kako niti u jednome trenutku nije dvojio što će učiniti.

VIDEO Vlak iskočio iz tračnica u Dugom Selu: Oštećen dio perona i kolosijeka

"Znao sam da je to jedini način da se odmah zaustavi vlak. Da sam, recimo, zvao da se isključi napon, to bi potrajalo minutu ili dvije, a do tada bi već vlak prošao peron i tko zna gdje bi se zaustavio. Šteta bi bila puno veća i željeznički promet bi bio onemogućen na više kolosijeka", istaknuo je.

Očevidom će se utvrditi što se točno dogodilo, što je ranije za Večernji list rekao i Mario Grbešić. "Iskliznuće vagona se zna dogoditi, no ne treba prejudicirati i treba pričekati rezultate očevida", poručio je.