Masakr na festivalu: Pronađeno najmanje 260 tijela; Izraelci gađali sjedište Hamasa, sve veći broj mrtvih

Više od 1100 ljudi ubijeno je s obje strane nakon masovnog napada Hamasa koji je započeo u subotu rano ujutro. Broj poginulih u Izraelu nastavit će rasti jer je velik broj ljudi kritično, priopćila je izraelska vojska. Jonathan Conricus, glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF), rekao je u videu kasno u nedjelju da je ovo "daleko najgori dan u povijesti Izraela".

Video: Napad na Izrael

TIJEK DOGAĐAJA:

6:57 - Američki senator Cory Booker kaže da je bio u Izraelu kada je Hamas napao. Opisao je kako je potražio utočište u "skloništu" u svom hotelu u videu objavljenom na X, prije poznatom kao Twitter. "Jučer negdje u ovo vrijeme, trčao sam iza sebe u Starom gradu kada me hitno nazvao šef osoblja koji mi je rekao da se vratim u hotel što prije mogu, jer je Izrael napadnut. Kada sam se vratio u hotel, pridružio sam se drugima u skloništu ili na hotelskom stubištu. Uplašena lica. Bilo je djece i staraca, obitelji, mnogo Amerikanaca. Postojao je osjećaj straha i zabrinutosti, a mnogi od nas su bili svjesni da su se u to vrijeme u zemlji događale užasne stvari", dodao je.

"Nikada prije nije toliko Izraelaca ubijeno jednom jedinom stvari, a kamoli neprijateljskom aktivnošću u jednom danu", rekao je. Usporedio je razmjere razaranja od Hamasovog napada s "11. rujnom i Pearl Harborom umotanim u jedno"

IDF kaže da je zadao "smrtonosni udarac" sposobnostima Hamasa dok su se zračni napadi na Gazu nastavili tijekom noći na ponedjeljak. Vojska je okupila oko 110.000 rezervnih vojnika koji su trenutno u južnom Izraelu u pripremama za daljnju borbu.

Conricus je rekao da je značajan broj izraelskih civila i vojnog osoblja uzet za taoce i premješten u Gazu. Nije precizirao brojku

6:05 - Izraelske zračne snage (IAF) kažu da su napale zgradu u kojoj su boravili Hamasovi operativci.

Objavljujući potez na X-u, nekadašnjem Twitteru, IAF je objavio da je uništio "operativno sredstvo" koje je koristila grupa.

U objavi je stajalo: "Napadnuto je nekoliko operativnih sjedišta terorističke organizacije, među njima sjedište koje se prostire na površini od tri kata i sjedište povezano s višim Hamasovim pomorskim snagama, Muhammadom Kashtom."

