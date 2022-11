Hoće li se u Saboru otkriti karte tko je za Ukrajinu, a tko protiv

Ljudi moji, je li to moguće?!? Zar je to moja domovina?!? Predsjednik jedne od članica EU i NATO-a odbija dati suglasnost da ukrajinski vojnici dolaze na obuku na tlo njegove države! A nije u pitanju Mađarska niti Turska, već - Hrvatska. Koje objašnjenje on nudi javnosti? Da ne želi da na taj način Hrvatska bude uvučena u rat u Ukrajini. Da može, zaustavio bi i slanje hrvatskih helikoptera.



Doduše, hrvatski Vrhovni zapovjednik formalno to još nije odbio, "samo" je ustvrdio da zahtjev ministra obrane nije utemeljen na ustavnim ovlastima te da nije prikladno obrazložen, pa ga zato neće ni razmatrati, dakle, zapravo je našao neke formalne razloge, koji ga nisu morili kad je u posve sličnoj proceduri još neki dan odobravao odlazak hrvatskih vojnika u inozemstvo. Sasvim je jasno, ova Milanovićeva epizoda samo je nastavak one kad je ucjenjivao NATO i EU, vetom zaprijetivši pristupu Finske i Švedske. I tada je zapravo izmislio razloge zašto se služi takvom ucjenom, ustvrdivši da njegov cilj opravdava čak i takvo sredstvo.