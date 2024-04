Je li realno da Milanović podnese ostavku? 'Time bi dao HDZ-u u ruke važnu ulogu'

Hoće li predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u finišu kampanje za parlamentarne izbore dati ostavku? Ako se pita potpredsjednika HDZ-a i Olega Butkovića, hoće. Ministar je to, naime, objavio u četvrtak na Facebooku, tvrdeći da zna da Milanović sutra daje ostavku jer "traži šok terapiju da proba napraviti preokret".

S ministrom se, pak, ne slaže politička analitičarka Ankica Mamić. "Mislim da nema šansi da predsjednik da ostavku. Za to sada više nema razloga, a time bi dao HDZ-u u ruke važnu ulogu u postizbornom procesu, zbog čega nije dao ostavku kad je odlučio dati podršku koaliciji Rijeke pravde kao njihov kandidat za premijera", kazala je Mamić za Večernji list.

Analitičar Tonči Tadić otkrio je, gostujući na HTV-u u emisiji "1 na 1", da je on Milanovića "vrlo dobronamjerno pozvao da se povuče iz politike". "Njemu njegova politika, a posebno način na koji je on vodi, ne čini dobro ni njemu ni državi. Čovjek je očito izložen velikom stresu na toj dužnosti i najbolje je za njega da se makne iz svega", dodao je Tadić za Večernji list.

Ustavni sud ranije je, podsjetimo, jasno istaknuo da Milanović ne može biti na listi nijedne stranke ni kandidat na parlamentarnim izborima dok obnaša dužnost predsjednika države. U slučaju njegove ostavke, privremeni predsjednik države trebao bi biti predsjednik Sabora. To bi, naime, trebao biti Gordan Jandroković, no on je nositelj HDZ-ove liste u II. izbornoj jedinici.

VEZANI ČLANCI:

Umjesto Jandrokovića, poziciju mogu preuzeti i potpredsjednici, no i oni sudjeluju na izborima. Naime, Željko Reiner drugi je na listi HDZ-a za I. izbornu jedinicu, Ante Sanader je treći u IX. izbornoj jedinici, Sabina Glasovac nositeljica je liste koalicije Rijeke pravde u IX. jedinici, Furio Radin predao je kandidaturu za predstavnika talijanske nacionalne manjine, a Davorko Vidović nositelj je liste koalicije Naša Hrvatska u I. izbornoj jedinici.

S obzirom na to, nije predviđeno tko bi trebao biti privremeni predsjednik ako to nisu ni predsjednik ni potpredsjednici Sabora. Naime, prema članku 97. Ustava, u slučaju da predsjednik Republike podnese ostavku, dužnost privremenog predsjednika Republike po sili Ustava preuzima predsjednik Hrvatskoga sabora. Izbori za novog predsjednika Republike moraju se održati u roku od 60 dana od dana preuzimanja dužnosti privremenog predsjednika Republike.

"U slučaju kraće spriječenosti uslijed odsutnosti, bolest ili korištenja godišnjeg odmora, predsjednik Republike može povjeriti predsjedniku Hrvatskog sabora da ga zamjenjuje. O povratku na dužnosti odlučuje predsjednik Republike. U slučaju duže spriječenosti uslijed bolesti ili nesposobnosti, a posebno ako predsjednik Republike nije u stanju odlučiti o povjeravanju dužnosti privremenom zamjeniku, predsjednik Hrvatskog sabora preuzima dužnost privremenog predsjednika Republike na temelju odluke Ustavnog suda. Ustavni sud o tome odlučuje na prijedlog Vlade.

U slučaju smrti, ostavke koja se podnosi predsjedniku Ustavnog suda Republike Hrvatske i o kojoj se obavještava predsjednik Hrvatskog sabora, ili kada Ustavni sud utvrdi razloge za prestanak mandata Predsjednika Republike, dužnost privremenog predsjednika Republike po sili Ustava preuzima predsjednik Hrvatskoga sabora. Kada predsjednik Hrvatskoga sabora kao privremeni predsjednik Republike donosi akt o proglašenju zakona, akt supotpisuje predsjednik Vlade Republike Hrvatske", stoji u Ustavu.

GALERIJA Milanovićev život u slikama - od malih nogu do političke karijere