VIDEO Milanović se oglasio na Facebooku, ali ne o ostavci: Objavio video s legendarnim sportašem

Nakon što je Oleg Butković na Facebooku napisao da će Milanović sutra dati ostavku, svi željno očekuju što će o tome reći sam Milanović. On se jutros oglasio na Facebooku, ali ne na tu temu.

Bivši hrvatski boksač Željko Mavrović ugostio je u svojemu podcastu predsjednika Zorana Milanovića, s kojim je u gotovo sat vremena razgovarao o brojnim temama. Predsjednik, koji pretendira na premijersku poziciju, podcast je podijelio na svojem Facebook profilu, uz opis "Bavio sam se sportom i nikada nisam bio grub prema slabijima od sebe. Tako je i danas…".

Mavrović i Milanović razgovor počinju temom boksa. "Ne bih nikada svoje dijete odveo na boks. Ako imaš tu potrebu, tu vrstu energije, naći ćeš to sam. Uvijek su mi bili sumnjivi oni koji djecu vode na boks, ja mislim da to mora biti osobni izbor. To su nacisti i sovjeti radili, recimo", objašnjavao je Milanović.

Objasnio je Milanović i zašto gostuje u podcastu. "Ja sam tu zato što se poznajemo i želim da ti ovaj koncept emisije uspije. Ti si jedan od rijetkih koji imaju tu što dati", kazao je Milanović Mavroviću, koji je uvodno zahvalio predsjedniku što je odlučio pristati na razgovor s njime.

Prisjetili su se potom vremena kada je i sam predsjednik trenirao boks, a jedno je vrijeme čak "sparirao" s Mavrovićem. "Dobro, to je malo pretenciozno reći, ja sam ti više asistirao. Trčali smo po nasipu, bilo je hrvanja. U biti sam ti ja bio demonstrator", prisjeća se Milanović, koji je kazao i da "nije trenirao dovoljno". "To je zapravo priča cijeloga mog sportskog života."

Komentirao je i svoje javne nastupe. "Znam biti grub, ali samo prema grubijanima i nasilnicima. To je nešto što nisam naučio doma, starci mi to nisu radili niti su to tolerirali. Ali znaš i sam, ti si trenirao tajno. Nisu ni moji bili baš najsretniji da previše vremena provodim po treninzima. Kao dobro je to, ali škola je škola", rekao je.

Otkrio je da je sa sedam godina počeo ići na razne sportske treninge. "Stalno sam bio na treningu, a onda krene škola i kroz školske aktivnosti se baviš sportom, nogometom, košarkom, rukometom, odbojka nikad. Nogomet sam trenirao, odigrao sam skoro 200 utakmica, no to je bilo u pionirskom i juniorskom stažu", otkriva Milanović. Što je još rekao, provjerite u podcastu boksača Mavrovića.

