kolumna

Hoće li ikada neki hrvatski selektor, umjesto bogu, braniteljima i narodu, pobjedu posvetiti hrvatskim radnicama i radnicima

Znam, skočit će mnogi i reći da brojni ljudi s novcem, igrači poglavito, potiho pomažu one kojima je to nužno i to je točno. Ali nešto je posve drugo, na razini poruke i posvete, kada svojim imenom i autoritetom pobjednika javno staneš iza nebranjenih. Znate, katkad je puno lakše biti dobrotvor nego javni zastupnik; dobrotvor je uglavnom jednokratna gesta, javni zastupnik je trajna odgovornost za uspostavljanje pravih, solidarnih društvenih odnosa.