'HNS će na parlamentarne izbore izaći samostalno'

Predsjednik Hrvatske narodne stranke (HNS) Ivan Vrdoljak izjavio je u nedjelju da će stranka na predstojećim parlamentarnim izborima nastupiti samostalno, a nakon izbora će razgovarati s onima koji nas neće vraćati u ideološke podjele i Drugi svjetski rat.

Uoči izborne skupštine osječko-baranjskog HNS-a Vrdoljak je tako odgovorio na upite novinara u kakvom je stanju koalicija s HDZ-om i s kime će nakon parlamentarnih izbora ići u koaliciju jer ih se "SDP odrekao, a možda ni glasači HNS-a nisu najbolje prihvatili koaliciju s HDZ-om". Podsjetio je da je HNS dva puta nastupio sa SDP-om na parlamentarnim izborima, a prije toga svaki put samostalno.

"HNS je 2003. i 2007. nastupio samostalno na izborima, i tako će biti 2020 godine, a nakon izbora ćemo razgovarati s onima koji nas neće vraćati u ideološke podjele, u povijest i 2. svjetski rat, kojima glavna politika neće biti da nekoga mrze i ne priznaju mu slobodu, već će Hrvatsku povući naprijed. Onda će naravno doći potencijalni razgovori sa svima onima koji su nam se približili", poručio je Vrdoljak.

Na upit je li izjava za vraćanje unatrag bila primjedba koalicijskom partneru na državnoj razini, odogovorio je kako je to "bila opaska svima koji se uključuju u politiku i glavni interes im je da sličimo na neku povijesnu Hrvatsku, za koju ne misli da je bila previše blistava".

"To nije bilo fokusirano ni na jednog pojedinca ili grupicu, već na politiku kao takvu, jer stvarno ne mislim da nam treba Hasanbegović, ili ljudi koji će pričati kako je 'za dom spremni' vrlo pristojan i kulturan pozdrav, i da je ustaški pokret imao malih anomalija, ali je bio simpatičan. To je bolesno, ja ne želim niti da se u Hrvatskoj o tome više priča, a ne da nam to bude vodeća politika u državi", istaknuo je predsjednik HNS-a.

Ne dao Bog da otvorim tekicu i kažem tko je sve zvao

Nije odgovorio je li Milijan Brkić bio ta spona koja je zagovarala koaliciju s HNS-om, kazao je kako je bilo puno poziva, ali da ni jedan nije bio presudan nego procjena da će Hrvatska ući u ozbiljnu političku krizu.

"Neću se miješati u HDZ-ove unutarstranačke izbore, kao što neću dopustiti da se oni miješaju u HNS-ove unutarstranačke izbore, ali ne dao Bog da otvorim tekicu i kažem tko je sve zvao u vrijeme kada se Hrvatska ozbiljno politički uzdrmavala", odgovorio je Vrdoljak na pitanje hoće li se dobiti konačan odgovor na goruće pitanje unutarstranačkih izbora u HDZ-u i je li Milijan Brkić bio ta spona koja je zagovarala koaliciju s HNS-om.

Istaknuo je da ni jedan taj poziv nije bio presudan za donošenje odluke HNS-a, nego je bilo presudno da će Hrvatska ući u ozbiljnu političku krizu, da će otići u stečaj desetci tvrtki, da će tisuće ljudi dobiti otkaz. "To je bilo presudno, a poziva je bilo nebrojeno", dodao je.

Vrdoljak je novinarima odgovorio da ne "štiti ljude iz te tekice", nego smatra da nije ni politički pristojno osobne razgovore iznositi u javnost. "To nije moj stil, niti će biti, a razgovarao sam s mnogima u to vrijeme, i u SDP-u, i u HDZ-u i u HSS-u, ali pitajte njih", rekao je.

Upitan je li koalicija s HDZ-om danas čvrsta, Vrdoljak kaže da je s HDZ-om puno veći izazov bio ući u koaliciju, nego izaći iz nje, ali misli da su ovaj mandat odradili sukladno očekivanjima, jer je nakon 30 godina uvedena reformu u škole, ostvaren je rast zaposlenosti i BDP-a, a veliki gospodarski sustav "Agrokora" spašen je od stečaja.

Podjele na "vaše" i "naše" moraju se prevladati.

HNS uvijek u Hrvatsku donosi nešto za što se u tom trenutku misli da još nije vrijeme, pa su još krajem 90-tih godina pričali da Hrvatska treba ući u EU, a prije tri godine da je došlo vrijeme da se, nakon nepunih 30 godina hrvatske demokracije, podjele na "vaše" i "naše" moraju prevladati, rekao je na na upit smatra li se odgovornim za pad popularnosti HNS-a.

istaknuo je kako su smatrali da treba otvoriti vrata budućim koalicijama koje, kao u Njemačkoj i drugim zemljama, pokazuju da demokršćani, programski i politički, mogu surađivati s liberalima, da socijaldemokrati mogu surađivati s liberalima, pa i da socijaldemokrati mogu raditi s demokršćanima.

Ako je itko trebao napraviti prvi korak, onda ćete to uvijek očekivati od HNS-a, jer ostali neće nikad staviti Hrvatsku ispred sebe, a mi smo to već nebrojeno puta napravili, ustvrdio je Vrdoljak.

Podsjetio je kako je HNS na nacionalnoj razini u koaliciji s HDZ-om, u Osijeku je u koaliciji sa SDP-om, a u Rijeci su pomogli Vojku Obersnelu da ne ide na izvanredne izbore. To znači da SDP vrlo često traži pomoć i podršku HNS-a, kao i HDZ, kada te gradove i državu žele povući naprijed, ocijenio je Vrdoljak.

Jedini kandidat za novog predsjednik osječko-baranjskog HSS-a Danijel Ilić izrazio je uvjerenje da će njegovim izborom HNS "probuditi uspavane podružnice" u ovoj Županiji i da će na predstojećim izborima polučiti rezultat s kojim će svi članovi biti zadovoljni.