Hezbollah upozorava: 'Postoji opasnost od širenja rata na Bliskom istoku'; Dronovima napadnuta američka baza u Iraku

Tijek događaja:

6:22 - Drugi čovjek u zapovjedništvu Hezbollaha kaže da izraelsko ubijanje civila u Gazi riskira izazivanje šireg rata na Bliskom istoku. Govoreći u Bejrutu, šeik Naim Qassem rekao je za BBC da bi se "mogli dogoditi vrlo ozbiljni i vrlo opasni razvoji događaja u regiji i da nitko neće moći zaustaviti posljedice". "Opasnost je stvarna", kaže on, "jer Izrael pojačava svoju agresiju protiv civila i ubija sve više žena i djece. Je li moguće da se to nastavi i poveća, a da ne donese stvarnu opasnost za regiju? Mislim da ne." Inzistira na tome da bi bilo kakva eskalacija bila povezana s postupcima Izraela. "Svaka mogućnost ima odgovor", kaže on.

6:20 - Palestinci bi trebali upravljati Gazom nakon što Izrael okonča rat protiv Hamasa, poručile su Sjedinjene Američke Države u srijedu, odbijajući time ideju izraelskog premijera Benjamina Netanyahua po kojoj bi Izrael bio odgovoran za sigurnost Gaze na neodređeno vrijeme. Naoružani pripadnici Hamasa iz Gaze probili su granicu s Izraelom 7. listopada i ubili 1400 ljudi.

Mjesec dana kasnije, Washington je počeo raspravljati s izraelskim i arapskim čelnicima o budućnosti Pojasa Gaze kojom neće vladati Hamas. Iako se plan tek treba pojaviti, američki državni tajnik Antony Blinken u srijedu je u dosad najopsežnijim komentarima o tom pitanju iznio crvene linije i očekivanja Washingtona za opkoljeno obalno područje. "Nema reokupacije Gaze nakon završetka sukoba, nema pokušaja blokade ili opsade Gaze, nema smanjenja teritorija Gaze", rekao je Blinken na tiskovnoj konferenciji u Tokiju.

Blinken je rekao da će možda biti potrebno "neko prijelazno razdoblje" na kraju sukoba, ali da upravljanje Gazom nakon krize mora uključivati Palestince. "Mora uključivati upravljanje pod vodstvom Palestinaca i ujedinjenje Gaze sa Zapadnom obalom pod Palestinskom samoupravom", kazao je šef američke diplomacije.

U ponedjeljak je Netanyahu za ABC News rekao da će Izrael "na neodređeno vrijeme" imati odgovornost za sigurnost enklave nakon rata. Izraelski dužnosnici od tada su pokušali pojasniti da ne namjeravaju okupirati Gazu nakon rata, ali tek trebaju artikulirati kako bi mogli osigurati sigurnost bez održavanja vojne prisutnosti. Izrael je povukao svoje snage iz Gaze 2005. Palestinska samouprava, koja ima ograničenu autonomiju u dijelovima Zapadne obale koju je okupirao Izrael, kaže da je Gaza, gdje Hamas vlada od 2007., sastavni dio buduće palestinske države.

6:10 - SAD je, po drugi put u posljednjih nekoliko tjedana, izveo napade u srijedu u Siriji na objekt za koji Pentagon kaže da ga koristi Iranska revolucionarna garda i pridružene skupine, dok je naoružani dron napao zračnu bazu Al-Harir na sjeveru Iraka u kojoj su smještene američke snage. Dok napetosti rastu oko sukoba Izraela i Hamasa, američke i koalicijske trupe napale su proiranske snage najmanje 40 puta u Iraku i Siriji sd početka listopada.

Četrdeset i pet američkih vojnika pretrpjelo je traumatske ozljede mozga ili lakše ozljede. Američki ministar obrane Lloyd Austin priopćio je da su napade u Siriji izvela dva američka lovca F-15 i da je riječ o odgovoru na nedavne napade na američke snage.

Austin je poručio da napadi na američke trupe moraju prestati. Ako se napadi snaga koje podupiru Iran na američke snage nastave SAD "neće oklijevati u poduzimanju daljnjih potrebnih mjera kako bismo zaštitili naše ljude", kazao je Austin.

Sve je veća zabrinutost da bi se sukob Izraela i Hamasa mogao proširiti Bliskim istokom i pretvoriti američke trupe u izoliranim bazama u mete. Sjedinjene Države poslale su ratne brodove i borbene zrakoplove u regiju od izbijanja sukoba Izraela i Hamasa 7. listopada, uključujući dva nosača zrakoplova, kako bi pokušale odvratiti Iran i skupine koje podržava Iran.

Trenutno je u Siriji oko 900 američkih vojnika, a 2500 u susjednom Iraku u sklopu misije savjetovanja i pomoći lokalnim snagama koje pokušavaju spriječiti oživljavanje Islamske države koja je 2014. zauzela velik dio obje zemlje, ali je kasnije poražena.

Naoružani dron pogodio je zračnu bazu Al Harir, nakon što su se sirene oglasile zbog mogućeg napada na američko veleposlanstvo u Bagdadu, kazala su dva sigurnosna izvora u srijedu.

Sirene su se oglasile u američkom veleposlanstvu u srijedu navečer, reklo je nekoliko ljudi u bagdadskoj snažno utvrđenoj zelenoj zoni u kojoj se nalazi veleposlanstvo.

Međutim, nema izvještaja o udarima projektila ni žrtvama. Grupa "Islamski otpor u Iraku" preuzela je odgovornost za posljednji napad, poručivši u priopćenju da je gađala zračnu bazu Al Harir s dva drona.

6:00 - Američku vojnu bespilotnu letjelicu MQ-9 u srijedu su oborili hutisti, izjavila su dva američka dužnosnika i taj jemenski proiranski pokret. Iako su hutisti ranije obarali američke dronove, ovaj incident dogodio se u posebno napetom razdoblju u regiji.

Washington je u stanju pojačane pripravnosti zbog aktivnosti skupina koje podupire Iran, dok regionalne napetosti rastu tijekom rata Izraela i Hamasa. Američki dužnosnici anonimno su rekli su da je dron, koji je izradio General Atomics, oboren s obale Jemena.

Nisu rekli je li oboren u međunarodnom zračnom prostoru.

U priopćenju je glasnogovornik hutista rekao da su oborili dron u zračnom prostoru iznad jemenskih teritorijalnih voda.

Hutisti su 2019. u dva navrata oborili američke dronove.

Pentagon je poslao tisuće vojnika u regiju kako bi pokušali obuzdati sukob, uključujući dva nosača zrakoplova.

Neki od tih vojnika bili su u Crvenom moru na vojnim brodovima.

Prošlog mjeseca brod američke mornarice presreo je četiri krstareće rakete i više od desetak bespilotnih letjelica koje su lansirali hutisti iz Jemena prema Izraelu.