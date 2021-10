Heroin i marihuanu skrivali u kamionima pa je prevozili iz BiH u Hrvatsku i preprodavali

Devet osoba, među kojima su dva BiH državljanina, ispitani su na ODO Pula jer se sumnjiče za zloporabu droge, nakon čega je protiv njih pokrenuta istraga. Sumnjiči ih se da su od 14. prosinca 2020. do listopada 2021. nabavljali te preprodavali drogu na području Vrsara, Pule, Splita te BiH.

Prema tužiteljstvu, mozak cijele operacije bio je 46-godišnjak, koji ima državljanstva BiH i Srbije. On je što sam, što angažirajući druge osobe dovozio drogu koja se kasnije preprodavala. Bila je riječ o heroinu, amfetaminu, marihuani... Sumnjiči ga se i da je 13. listopada 2021. angažirao BiH državljanina (26) da doveze najmanje 12 kilograma heroina iz BiH na područje Splita gdje je 46-godišnjak namjeravao prodati najmanje kilogram heroina 44-godišnjaku. No prije no što je to uspio učiniti je uhićen.

Foto: PU Istarska

Što se tiče ostalih osumnjičenika, jedan od njih bio je kurir koji je drogu prevozio iz BiH u Hrvatsku u kamionima koje je vozio. Drogu je vozio u Vrsar i Split, gdje su je preuzimali drugi osumnjičenici, pa se tako sumnja da je 15. listopada u Vrsar doveo malo više od kilograma marihuane, koja je bila skrivena u spremniku zraka kočionog sistema. Kada bi droga bila isporučena, bila je distribuirana osumnjičenicima koji su je dalje preprodavali.

Tužiteljstvo je tražio od suca istrage Županijskog suda u Puli da se osumnjičenicima odredi istražni zatvor. Istražni zatvor određen je osmorici osumnjičenika, dok su jednom određene mjere opreza.

Pogledajte video: U cementari Nexe spaljena droga oduzeta u kriminalističkim istraživanjima