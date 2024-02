Hercegovac Milenko u Njemačkoj ostvario dječački san: Gotovo svake godine kući ide novim Mercedesom

Već gotovo tri desetljeća Milenko Milan Vrcan iz Nagolda u Baden-Württembergu u Njemačkoj svake godine putuje u svoju Hercegovinu i gotovo svake godine novim Mercedesom. Nije tu riječ ni o kakvom dokazivanju, kazuje Vrcan, već o dječačkom snu koji je sam sebi ostvaruje.

Milenko je rođen u Ljubuškom, djetinjstvo je proveo u selu Donji Radišići. Značajan utjecaj na njegovo odrastanje imala je njegova baka Ana, ali i Hercegovci koji su otišli "trbuhom za kruhom" u Njemačku i svake godine dolazili u posjetu svom rodnom kraju, vozeći Mercedes.

– Naši Hercegovci bi iz Njemačke dolazili u Hercegovinu za vrijeme Božića i Velike Gospe. U mom kraju bilo je puno onih koji su otišli u svijet 'trbuhom za kruhom', a blagdane i odmore provodili bi na rodnoj grudi. U to vrijeme standard u Njemačkoj bio je jako visok i živjelo se puno bolje nego u današnje vrijeme. Mnogi stariji ljudi i danas kažu da su plaće bilo toliko visoke da ih nisu mogli potrošiti – kaže Milenko za Fenix-magazin.

Zbog toga ne čudi što su Hercegovci iz Njemačke kući dolazili u skupocjenim automobilima, a Mercedes je svakako dominirao. Tome je pridonijela i činjenica da je velik broj iseljenika iz Hercegovine radio u Mercedesovim tvornicama. Tako je Milenko, prisjeća se za Fenix, još kao dječak s velikim interesom promatrao i maštao kako će jednoga dana i on imati novog Mercedesa kojim će dolaziti u Hercegovinu.

To mu se i ostvarilo. U 30 godina, koliko je proveo u Njemačkoj, promijenio je čak 20 Mercedesa i gotovo svake godine u svoju Hercegovinu odlazio s novim Mercedesom. Naime, prije 30 godina, točno na Valentinovo, 14. veljače 1994. godine, iz Hercegovine je došao u Titisee Neustadt (okrug Hinterzarten), na jugozapadu Baden-Württemberga i tu ostao dvije godine.

Za to je vrijeme upoznao suprugu Slavicu, koja je tad živjela u Nagoldu. Godine 1995. su se vjenčali, a on se zaposlio u firmi njezina oca koja je surađivala s Mercedesovom tvornicom u Sindelfingenu. – Nakon nekoliko godina sam osnovao svoju tvrtku Gerüstbau Milan, koja radi montažu svih vrsta građevinske skele i surađuje s Mercedesovom tvornicom. Tad sam kupio svoj prvi Mercedes. Bilo je to 2000. godine i od tada sam ih promijenio 20 i svi su bili marke Mercedes – govori za Fenix-magazin.

Milenko kaže da mu nikad nisu bile bitne materijalne stvari, niti se želio nekome dokazivati. – Ima ljudi kojima se moj san o Mercedesima neće svidjeti, ima onih kojima će to biti simpatično i dobro, ali na njima i njihovom karakteru je što će reći – zaključio je Vrcan, koji je ovih dana sudjelovao u snimanju spota za pjesmu "Eh, da mi je Hercegovina" sa svojim novim Mercedesom S klase.

