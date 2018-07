Helikopter prisilno sletio: 'Ispadale su stvari, odlomio mu se dio repa. Pilot je bio potresen'

Na otok Zlarin u 10.49 sati prisilno je sletio civilni helikopter s tri osobe, od kojih su dvije ozlijeđene. Potvrdila nam je to glasnogovornica PU šibensko-kninske Marica Kosor, dodajući kako, prema prvim informacijama, nije riječ o ozljedama opasnima po život. Istaknula je da su ozlijeđene osobe dobile medicinsku pomoć, a da je obrada cijelog događaja u tijeku.

– Prva informacija bila je da se helikopter srušio u more i da ima stradalih, no poslije je utvrđeno da nije riječ o spuštanju u more nego o prisilnom slijetanju na otok. Više informacija znat ćemo nakon očevida, no mogu potvrditi da nije riječ o vojnom nego o civilnom helikopteru – rekla nam je Marica Kosor.

Na Zlarinu smo pak doznali da je događaj ipak bio dosta dramatičan i da je riječ o rušenju helikoptera. Naime, Antoni Biberica iz zlarinskog mjesnog odbora bio je očevidac jutrošnjeg događaj kada je nešto iza 10 sati začuo helikopter i potom vidio da leti neuobičajeno nisko iznad mora i otoka.

- Nekako je čudno zvučao i odmah sam pomislio da je riječ u kvaru. Da se nešto događa shvatio sam kad su počele ispadati stvari iz helikoptera. Potom je odjednom nestao i krenuli smo prema mjestu gdje smo pretpostavili da je sletio ili da se srušio. Pedesetak metara dalje smo vidjeli da je sletio na neko polje, a tek kad sam došao blizu vidio sam da se vjerojatno srušio. Naime, u helikopteru je postolje na koje inače slijeće bilo potpuno razbijeno, a odlomio mu se i dio repa - rekao nam je u telefonskom razgovoru ovaj Zlarinjanin, očevidac, kako je rekao, događaja koji ipak nije završio tragično.

- Prišao sam bliže i vidio sam da je to civilni helikopter i unutra je bio naš pilot koji je prevozio turistički strance srednje dobi. Stranci su imali ogrebotine na sebi, odnosno neke rane, no ne znam jesu li ispali iz helikoptera ili su se ozlijedili tijekom udara o tlo. Pilot je bio potpuno potresen događajem i samo je rekao da je dobro. Sve se dogodilo u nekoliko trenutaka i nažalost nisam sa sobom imao mobitel da to fotografiram - rekao nam je očevidac sa Zlarina.