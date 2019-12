HDZ i dalje prvi izbor birača, no SDP mu sve bliže

Da se sada održavaju parlamentarni izbori, HDZ bi bio relativni pobjednik s potporom od 27,3 posto. No, u odnosu na studeni bilježe pad od pola postotnog boda, dok za toliko raste SDP koji je na 25,2 posto potpore. Pokazalo je to istraživanje CRO Demoskop koje je za RTL provela agencija Promocija Plus.

Blagi rast, na 6,6 posto, bilježi i lista bivšeg suca, sada europarlamentarca Mislava Kolakušića koji želi postati i predsjednik. No toj se listi približava Most koji podržava njegova rivala u predsjedničkoj utrci, Miroslava Škoru. I Most raste na 6,2 posto.

Ostali su ispod praga od 5 posto. U studenom, ujedinjenu platformu Hrvatski suverenisti bira 3,2 posto ispitanika. Nešto manje ima HSS, još manje HNS i stranka Milana Bandića.

Blago raste stranka Ivana Pernara pa je sada izjednačena s rejtingom Pernarove bivše stranke Živi zid. IDS je na 1,4 posto, Pametno na 1,1 posto. Slično ima i HSU, a Neovisni za Hrvatsku i HSLS s novim predsjednikom su izjednačeni - ispod jedan posto. Ostalih je 2,5 posto, a unatoč brojnim opcijama neodlučnih je 12,5 posto.

Na listi najpozitivnijih političara prvi izbor je Andrej Plenković, ali na ostale pozicije na vrhu ispitanici su smjestili upravo kandidate za Pantovčak.



Da je premijer najpozitivniji političar, smatra 11,2 posto ispitanika, dok je za 8,7 posto najpozitivnija njegova kandidatkinja i aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. U stopu je prati izazivač Zoran Milanović s potporom od 8,3 posto, a odmah nakon njega, sa 7,4 je Miroslav Škoro.

U top pet je još jedan predsjednički kandidat - Mislav Kolakušić s gotovo 5 posto potpore, no u odnosu na studeni bilježi pad. Ministar financija na istom je kao u studenom, a iako nešto više pozitivnog dojma ima Ivan Pernar, i dalje je ispod 2 posto. Nešto manje ima Davor Bernardić.

Andrej Plenković na vrhu je i najnegativnijih političara. Više od petine ispitanika njega smatra najnegativnijim. A nakon njega, glavni konkurenti za predsjedničku poziciju su Zoran Milanović kojeg kao najnegativnijeg vidi 14,5 posto ispitanika i Grabar-Kitarović s 9,6 posto. Odmah nakon nje je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Svi četvero bilježe rast negativnog doživljaja.

