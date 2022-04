Hadezeove lokalne vlasti odbijaju susret s predsjednikom države u kojoj žive! Takve smo 1991. zvali srbočetnički odmetnici

Kako je zabavno ovih dana gledati nevoljnike pripadajuće upravljačke nomenklature, bilo iz politike, bilo iz privrede ili medija, kako se nervozno meškolje u prisustvu predsjednika države, znajući da se zamjeraju drugom kraju iste državne vlasti s kojom je el presidente u ratu bez premca i smisla. Ne zna se što je jadnije. Je li to ovaj nazovisukob u kojem osim frojdovskih uvreda dvaju dječačića koji se trude uvjeriti nas da je njihov mlaz u političkom pješčaniku dobacio dalje, jesu li to spomenuti odličnici dok ionako beskičmeno plutaju barom vlasti bez svoje volje, srama i standarda ili je to država, bezgranično ogrezla u kiču nacionalnog samizdata koji u više od 30 godina nije uspio iznjedriti ništa originalno ni iole suvislo.