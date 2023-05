Velike gužve na zagrebačkoj obilaznici, građani čekaju skoro sat vremena

Stvorila se velika gužva na zagrebačkoj obilaznici. Hrvatski autoklub (HAK) je na svojoj internetskoj stranici izvjestio da je zbog radova obnove kolnika na autocesti A3, između NP Zagreb istok i čvora Križ, za promet je zatvoren izlazni krak čvora Ivanić Grad iz smjera Bregane u smjeru Lipovca, te ulazni krak na AC A3 sa NP Ivanić Grad u smjeru Lipovca.

Skoro sat vremena potrebno je od čvora Križ do Zagreba, a Hak je naveo obilazan pravac iz smjera Bregane u smjeru Ivanić Grada, a to je čvor Dugo Selo (A3) - Ž3070 (Dugo Selo) - Ž3034 - Ž3074 (Kloštar Ivanić) - Ž3041 - Ivanić Grad. Također, zatvoren je ulazni krak na AC A3 iz smjera NP Ivanić Grad u smjeru Lipovca. Obilazni pravac je D43 - Ž3124 (Križ) - Ž3127 - Industrijska ulica - L31180 - L31174 -čvor Križ (A3). Planirano trajanje ovakvog vođenja prometa je do 07.06.2023. godine.