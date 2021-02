Gubitak kose kao posljedica dugog COVID-19: Zabilježen kod više od 20% hospitaliziranih pacijenata

Umor, gubitak njuha i bolovi u prsima neki su od poznatih dugoročnih posljedica koji mogu trajati mjesecima nakon zaraze koronavirusom, no prema novom znanstvenom radu, gotovo četvrtina osoba koje su preboljele COVID-19 suočit će se i gubitkom kose.

Studija objavljena u časopisu The Lancet otkriva da je 359 od 1655 pacijenata hospitaliziranih u Wuhanu u Kini doživjela gubitak kose šest mjeseci nakon što su otpušteni iz bolnice. Dermatolozi kažu da je gubitak kose normalan fiziološki odgovor na stresan događaj poput zarazne bolesti i da je samo privremen, no COVID-19 bi mogao biti povezan sa stanjima poput alopecije, što može dovesti do nepovratnog gubitka kose, piše The Daily Mail.

"Cilj ove studije bio je opisati dugoročne zdravstvene posljedice pacijenata s COVID-19 koji su otpušteni iz bolnice", rekli su autori s Kineske akademije medicinskih znanosti.

Pacijenti uključeni u njihovo istraživanje otpušteni su iz bolnice u Wuhanu između 7. siječnja i 29. svibnja 2020. godine. Šest mjeseci kasnije intervjuirani su nizom upitnika za procjenu simptoma i kvalitete života, podvrgnuti su fizičkim pregledima, krvnim pretragama i šestominutnim testom hodanja. Otkriveno je kako su oni uglavnom bili pogođeni umorom ili mišićnom slabošću, poteškoćama sa spavanjem, tjeskobom, depresijom, ali i gubitkom kose.

Prema Američkoj akademiji za dermatologiju (AAD), gubitak kose izazvan koronavirusom posljedica je telogenog efluvija (TE). TE traje između šest i devet mjeseci prije nego što kosa vrati normalnu debljinu i izgled. O porastu slučajeva telogenog efluvija izvijestili su i stručnjaci iz londonskog centra Belgravia.

Gotovo dvije trećine (64 posto) muških pacijenata i više od trećine žena (38 posto) kojima je dijagnosticiran TE u Centru Belgravia tvrdili su da su iskusili simptome povezane s koronavirusom.

"Uobičajeno je da se gubitak kose povezan s TE pojavi oko tri mjeseca nakon razdoblja teške traume, bolesti ili stresa, što se uklapa u naša otkrića", rekla je Rali Bozhinova iz londonskog centra.

