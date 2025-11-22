Grmoja: SDP-ovce je nazvao Tata s Pantovčaka, a Možemosi i Orešković nek' šute o borbi protiv korupcije

Novi predsjednik MOST-a Nikola Grmoja morat će kao predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe najkasnije do ponedjeljka 1. prosinca sazvati sjednicu s jedinom točkom dnevnog reda "Izbor predsjednika Vrhovnog suda". To su od njega zahtijevali petero članova Odbora, saborski zastupnici Mišel Jakšić (SDP), Kristina Ikić Baniček (SDP), Urša Raukar Gamulin (Možemo!), Dalija Orešković (DOSIP) i Tonči Restović (SDP). Zahtjev su podnijeli danas, dan nakon njegova rezolutnog stava da neće sazivati sjednicu dok mu USKOK ne odgovori je li sutkinja Visokog trgovačkog suda Mirta Matić, kandidatkinja predsjednika Republike za predsjednicu Vrhovnog suda, svog bivšeg supruga u tijeku afere Advent preko njegove sestre obavijestila da je pod tajnim mjerama. Grmoja je obrazložio da su sporne informacije jako kompromitirajuće, a važno je da se na ključne funkcije u hrvatskom društvu imenuju apsolutno čiste osobe, bez obzira hoće li se njegov zahtjev svidjeti predsjedniku RH Zoranu Milanoviću ili premijeru Andreju Plenkoviću. Grmoja je u tom javnom istupu i sam rekao da trećina članova Odbora za pravosuđe mogu inzistirati na sazivanju sjednice pa je prokomentirao kako bi potpisnici time zaobišli njegovo inzistiranje kao predsjednika Odbora da se stvari izvedu na čistac. Impresivno je da su na sazivanju sjednice inzistirali saborski zastupnici koji inače drže pravosudne, antikoruptivne i demokratske lekcije, pa i o pravu javnosti da zna.

– Toliko o vjerodostojnosti hrvatske ljevice. Kao i oni smatrao sam da je nedostojno da se na poziciju Glavnog državnog odvjetnika imenuje Turudić zbog sastanka s Mamićem i laganjem o njima i glasao sam protiv. Ali kada ih nazove Tata s Pantovčaka nije im sporno što je tatina kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda upozorila svog bivšeg supruga Tomu Ricova kako se protiv njega vode izvidi. A Možemosi i Dalija Orešković nek više ne pričaju o borbi protiv korupcije – komentirao je Grmoja koji je zahtjev USKOK-u poslao 13. studenoga. Doduše, USKOK je proteklih dana bio prilično zauzet, ali za očekivati je da sljedeći tjedan Grmoja dobije njihov odgovor. Grmojino inzistiranje na utvrđenju činjenica o kandidatkinji očekivano je s obzirom na njegovo stavove o pravosuđu, ali i opravdano i razumno. S druge strane, neshvatljivo je da ljevicu ne zanima što sadrži USKOK-ov spis o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda. Začuđuje nestrpljivost oporbe pokraj činjenice da je Vrhovni sud bez predsjednika još od ožujka pa za hrvatsko pravosuđe još tjedan ili dva "obezglavljenosti" ne bi predstavljalo neizdrživ teret.

A za javnost, samu sutkinju, pravosuđe pa i predsjednika Republike i Hrvatski sabor bilo bi značajno definitivno utvrditi da je moralni integritet kandidatkinje Matić neupitan. Doduše, sutkinja je demantirala opširnu objavu tjednika 7dnevno, tvrdeći za Jutarnji list da s bivšim suprugom ne kontaktira od razvoda i da koristi svoj mobitel, ali je dodala i da je o tome posljednje četiri godine više puta svjedočila isključivo u svojstvu svjedoka. Ako nije koristila suprugov mobitel i nema apsolutno nikakve veze s navodnom epizodom o dojavi tajnih mjera onda zvuči šikanozno što je o tome morala više puta svjedočiti. Ili su okolnosti ipak nešto složenije. Iako su suci Vrhovnog suda, njih 22 od 28 dali pozitivno mišljenje o sutkinji, javnost nisu izvijestili jesu li svi bili upoznati sa spornim napisima u medijima, jesu li o tome raspravljali, jesu li utvrdili da su sporni navodi neutemeljeni, ili su smatrali da je to irelevantno. Ako Vrhovni sud nije imao potrebu to izvesti na čistac pri davanju mišljenja o kandidatkinji, onda je upravo saborski Odbor za pravosuđe pravo mjesto da se to raščisti i skine taj teret s buduće predsjednice. Najjednostavniji način da se utvrdi što je bilo je da članovi Odbora, a ako je moguće i javnost, dobiju uvid u stvarnu ulogu Mirte Matić u USKOK-ovu predmetu o slučaju Advent.

Upravo je predsjednik Milanović u postupku izbora Glavnog državnog odvjetnika sazvao izvanrednu konferenciju za novinare kako bi objavio da je Ivan Turudić 2015. "upao" u tajne mjere SOA-e pa je tako registrirano da se triput sastajao sa Zdravkom Mamićem dok su se protiv njega vodili tajni izvidi. O sadržaju njihovih susreta nije bilo audio snimki, ali niti indicija da je to, s obzirom da je Turudić tada bio predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, utjecalo na tijek postupka protiv Mamića. A Turudić je unatoč tome i 2019. prošao SOA-inu sigurnosnu provjeru najviše razine. Upravo je oporba inzistirala na tome da je Turudić ipak nepodoban za dužnost GDO-a. Sada su očito shvatili da su pogriješili pa su "spustili ljestvicu" za povlaštenu kandidatkinju, koja je kandidaturu dogovarala s predsjednikom Milanovićem. Prethodno se sastala i s premijerom kako bi joj Andrej Plenković rekao da ima ista prava kao i svi drugi kandidati, što sutkinja Matić očito nije znala. Iako ju je premijer ostavio u neizvjesnosti ona se ipak ohrabrila i odlučila riskirati upustivši se u neizvjestan boj s dvoje protukandidata koji nisu znali za nepisano pravilo da kandidati prije nego se prijave mogu s onima koji odlučuju o izboru proćaskati o svojim šansama. S obzirom da je Matić unatoč zakonskoj proceduri u kandidaturu išla na sigurno, postavlja se pitanje je li prije kandidature ćaskala i s kolegama na Vrhovnom sudu o svojim šansama za njihovo pozitivno mišljenje.