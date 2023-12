Grmljavina u Zagrebu: Kiša bi se mogla pretvoriti u snijeg

Nakon nekoliko sati zatišja, u Zagrebu je u popodnevnim satima počela padati kiša. Nešto prije 16:30 čula se i grmljavina. Prema prognozi na koju nas već danima upozoravaju meteorolozi, nakon dva dana iznadprosječno toplog vremena, u subotu navečer slijedi veliki pad temperature. Uz hladnoću, kiša će se i u nizinama pretvoriti u susnježicu i snijeg. I prema norveškoj stanici Yr.no, već oko 17 sati u Zagrebu je moguća susnježica. Oborine iznad središnje Hrvatske vide se i na stranici Rain Alarm.

Nevrijeme praćeno grmljavinom pogodilo je okolicu Zagreba, pala je jaka tuča, praćena grmljaviom, pišu 24sata. Za sutra DHMZ previđa postupni prestanak oborine i kidanje naoblake. Još u noći i ujutro ponegdje oblačnije, na kopnu uz malo susnježice i snijega, a na moru malo kiše. Snijega nošenog jakim vjetrom može biti i na sjevernom Jadranu. Do večeri će se razvedriti u većini krajeva. Vjetar slab, u Slavoniji umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni, u višim predjelima gorske Hrvatske sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, pod Velebitom moguće i orkanskim, a još ujutro na krajnjem jugu umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 1, na moru između 4 na sjeveru do 12 na jugu. Najviša dnevna od 1 do 6, na Jadranu između 9 i 15 °C.

Nakon iznadprosječne topline danas nas očekuje pad temperature pa će prema večeri kiša u dijelu unutrašnjosti prelaziti u susnježicu i snijeg ❄️, ponajprije u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača. Na Jadranu vjetrovito, a mogući su i ⛈️.#prognoza pic.twitter.com/fRHJfAUq74 — DHMZ (@DHMZ_HR) December 2, 2023

Na snazi je u dijelovima zemlje danas bilo narančasto upozorenje, a velike količine kiše napravile su probleme u Rijeci, Tisnom, Ogulina...

Situaciju u zemlji iz minute u minutu pratite OVDJE.