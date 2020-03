Rastu tenzije: Snimka koju je objavila Grčka dodatno će pojačati napetosti

Grčka vlada u nedjelju je objavila noćnu videosnimku s granice na kojoj se navodno vidi kako tursko vojno vozilo uklanja ogradu.

Vozilo namijenjeno nadzoru granice uklonilo je ogradu uz pomoć kabla, objavila je vlada u Ateni u vrijeme dok rastu tenzije između dviju država zbog migranata koji se nalaze na tursko-grčkoj granici.

Turkish Military vehicle trying to pull out a Greek border fence. Clearly a blatant provocative action without any necessary reason for this move. pic.twitter.com/l9HcAzdMUV