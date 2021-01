Grbin odgovorio na Plenkovićeve optužbe: On i HDZ nemaju srama

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je u petak da HDZ i premijer Andrej Plenković nemaju srama nakon što ih je na konferenciji za novinare optužio da nemoralno iskorištavaju bolest zastupnika Miroslava Tuđmana i ruše kvorum u Saboru.

"HDZ je danas, u cilju obrane svoje vlasti, ali još više od toga, obrane monopolističkog položaja Hrvatske gospodarske komore na uštrb poduzetnika, opstruirao glasanje u Hrvatskom saboru i spriječio donošenje važnih odluka. To je sukus današnjeg dana", napisao je Grbin na svom facebook profilu.

Da im je doista stalo do građana, stavili bi prijedlog Zakona o obveznoj članarini u HGK na glasanje i omogućili nama, saborskim zastupnicima, da radimo posao koji su nam građani povjerili i da odlučimo jesmo li za to ili ne, poručio je, dodavši da vladajući to nisu učinili jer su znali da će ukidanje obvezne članarine u HGK proći u Saboru.

HDZ je taj koji sabotira, a kao alibi koriste bolesnog kolegu; nemaju srama

Zbog toga su, dodao je, sabotirali sve ostalo - demokratsku proceduru, glasanje o Zakonu o obnovi, Isključivom gospodarskom pojasu, pri čemu je "naravno, Plenković za sve iznapadao i oporbu i medije, kao i svaki put do sada".

Međutim, istaknuo je, otišli su i korak dalje i kao alibi odlučili iskoristiti jednog bolesnog kolegu. "Rekao bih da ih može biti sram, ali to su HDZ i Andrej Plenković. Oni srama nemaju", poručio je šef oporbe vladajućima.

Vladajuće je pozvao da sve zakone stave na glasanje u Saboru sada. "Odmah sada, doći ćemo i glasati. Većinu podržati. Ali, ako imate imalo hrabrosti, stavite ih na glasanje sve", zatražio je Grbin.

"Hrvatska nije despocija, Hrvatska je demokracija i dok god sam u politici, takva će i ostati", zaključio je Grbin.

Premijer Plenković je ranije optužio oporbu da je rušenjem kvoruma onemogućila donošenje Zakona o obnovi i izglasavanje Isključivog gospodarskog pojasa i Nacionalne razvojne strategije, iskorištavajući bolest Miroslava Tuđmana koji je hospitaliziran zbog covida. Potez oporbe je nazvao nemoralnim, niskim i prljavim, s ciljem destabiliziranja političke scene.