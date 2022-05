Granić: Međunarodni poredak je ugrožen, ne smije se zaboraviti da je Ukrajina među prvima podržala hrvatsku neovisnost

U emisiji HRT-ovoj emisiji Studio 4 gostovao je posebni Vladin savjetnik za vanjsku politiku Mate Granić. Komentirao je iznenadni posjet premijera Andreja Plenkovića Kijevu, a osvrnuo se i na mogućnost izmjene izbornog zakona u BiH.



- Ovo je snažni državnički akt, snažni državnički posjet, izražavanje podrške, prijateljstva i solidarnosti s Ukrajinom, s ukrajinskim narodom te njihovim vodstvom koje se odlučno brani od brutalne ruske agresije koja ničim nije izazvan. Posjet je naravno planiran i na jedan simboličan dan, Dan Europe, Dan pobjede nad fašizmom i nacizmom - istaknuo je.



Napomenuo je da su ruskom agresijom ugroženi temelji međunarodnog poretka.



- Najveća je odgovornost na Putinu. Prije godinu i pol dana rekao je da je najveća tragedija raspad Sovjetskog saveza. Da je imao mogućnosti da se dogovori s Njemačkom, Francuskom, to bi podržao SAD da se na temelju Minsk 2 sporazuma, da Donbas dobije snažnu autonomiju. Imao je mogućnost da se razgovara o odgodi članstva Ukrajine u NATO-u - dodajo je Granić i istaknuo da je imao krivu procjenu da će ukrajinsko vodstvo pasti u roku nekoliko dana.



Hrvatska se na vrijeme opredijelila, među prvim je državama koja ih je podržala.



- Kada se Hrvatska 1991. izjasnila za samostalnost, imala je podršku Svete stolice, Aloisa Mocka i nekoliko još prijatelja. Među njima je bila i Ukrajina. Nikada se to ne smije zaboraviti, prisjeća se Granić.



Kada je riječ o mogućnosti izmjene izbornog zakona u BiH, istaknuo je da je prvo potrebno imati snažan nacionalni konsenzus.



- Nisam izgubio vjeru. Treba učiniti sve. Samo se pregovorima mogu postizati ciljevi. Provođenje jedne državne politike prema BiH, to je najbolje rješenje - rekao je.

VIDEO Dan pobjede u Rusiji: Krenula proslava u Rusiji, na Crvenom trgu pokazat će se najmoćnije oružje