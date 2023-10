Gradonačelnik Oroslavja podijelio snimku: 'Je li to normalno? Trebam li sad biti u strahu?'

"Raste li nervoza pred izbore?", upitao je Viktor Šimunić, gradonačelnik Oroslavja, te otkrio kako svako jutro oko 5.45 sati ima "obožavatelje" koji trube pred kućom njegovih roditelja. Objavio je i snimku te otkrio kako sve traje već tjednima, odnosno otkada je otkrio kako razmišlja o izlasku na parlamentarne izbore.

"U rano jutro, u pravilu oko 15 do 6, dok moji roditelji još spavaju, dok susjedova mala djeca spavaju, netko na zavoju naprasno 'sjedne' na trubu i tako već nekoliko tjedana", naveo je Šimunić uz snimku objavljenu na Facebooku.

"Nije mi jasan taj sklop u glavi. Nekome tko se krvnički trudi izvući grad iz dugova i postaviti ga na noge, pokrenuti projekte - njemu se trubi. Je li to normalno? Trebam li sad biti u strahu da ne bude kakva sačekuša pala da me se pouči o mojim opasnim namjerama kandidature za saborskog zastupnika? Baš me zanima dokud su ovakvi likovi spremni ići?", nastavno je naveo gradonačelnik Oroslavja.

Također, ističe kako ga zanima kako su te osobe reagirale kada su curila sredstva iz Grada - jesu li onda pljeskali i bili veseli.

VEZANI ČLANCI:

Mnogi su mu korisnici Facebooka u komentarima pružili podršku, ali i istaknuli kako bi vozače koji mu trube pred kućom trebao prijaviti.

"Primitivci ne vole poštene i vrijedne", "Samo naprijed Viktore, smeta im rad i poštenje", "Slikaj, snimaj i prijavi", "Ovdje ima osnova za policijsko postupanje", "Totalni primitivizam", neki su komentara.