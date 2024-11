Gradonačelnica Čakovca molitvom započela konferenciju, vijećnik reagirao: 'Ovo je apsolutno neprimjereno'

RASPRAVA NA REDDITU

Hrvati podijelili svoja bizarna iskustva na poslu: 'Šef mi je prijetio da će zvati roditelje, još ne mogu vjerovati'

Jedan od korisnika je napisao: ' Obranio sam diplomski i odlučim šefa pitati za stalan posao na što je on meni rekao da njega uopće ne zanima moja diploma, to je samo papir i da njemu to apsolutno ništa ne znači. Pokušao me dobiti na to da si nigdje drugdje neću naći posao. U roku od tjedan dana sam mogao birati između četiri ponude