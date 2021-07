Grad Kutina razveselio roditelje: Vrtići od prvog rujna će biti 60 posto jeftiniji

Gradsko vijeće Grada Kutine održalo je posljednju sjednicu prije ljetne stanke na kojoj je izglasana odluka o smanjenju cijene vrtića za režijske troškove od 1. rujna.

Tako će u novoj pedagoškoj godini roditelji plaćati samo hranu kroz račun za dječji vrtić, za one dane kada su djeca u vrtiću, dok će režijski trošak plaćati Grad Kutina.

Smanjenje računa iznosi 60 posto tj. umejsto dosadašnjih 610 kn roditelj će plaćati 239 kuna što iznosi 40 posto ranijih troškova roditelja.

"Tako će u novoj pedagoškoj godini roditelji plaćati samo hranu kroz račun za dječji vrtić, za one dane kada su djeca u vrtiću, dok će režijski trošak plaćati Grad Kutina. To je prvi korak rasterećenja, a o toj smo temi razgovarali s drugim gradovima kojih nema puno, da vidimo njihova iskustva. Na godišnjoj razini Grad Kutinu to će koštati 3,5 mln kn”, ističe gradonačelnik Kutine Zlatko Babić.