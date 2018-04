Građani uzeli pravdu u svoje ruke: Ovim kriminalcima bolje bi bilo da ih je ulovila policija

Kriminalci James White (48) i Alexis Guesto (26) nalazili su se na policijskoj tjeralici jer su prekršili uvjete za puštanje na slobodu. Iako su uspješno izbjegavali policiju, pravda ih je ipak sustigla. I to na jako bolan način.

Sjevernoirska policija zaprimila je dojavu o dvojici muškaraca u okrugu Armagh koji su zavezani na klupici. Dolaskom na mjesto prijave policajci su zatekli dvojac kako sjedi na klupici dok su im ruke zavezane iza leđa a bili su i prekriveni bojom.

Osim što su bili zavezani, White i Guesto dobili su dobre batine pa je tako policija otkrila da su ih nepoznati 'pravednici' udarali nogama i željeznim šipkama, piše Independent.

Two paedophiles wanted by the PSNI for various offences appear to have been detained by vigilantes in Co Armagh. Images of James White and Alexis Guesto covered in paint and with their hands tied behind their backs have appeared online. pic.twitter.com/Yv0gtRH5Xg