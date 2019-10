Gotovina: Trebamo graditi društvo koje prihvaća onog drugog

Svečanosti obilježavanja 28. godišnjice obrane grada od velikosrpske agresije u Zadru prisustvovao je i umirovljeni general Ante Gotovina.

- Prisjetimo se vremena prije 28 godina, kada smo svi zajedno živjeli u neizvjesnosti. I tako je trajalo nekoliko godina. Prisjetimo se onih mladih ljudi, vojnika koji su dali svoje živote. Prisjetimo se one djece, žena i staraca koji su otišli na drugi svijet. Prisjetimo se svih tih tragedija koje nosi sa sobom rat. To su temelji naše državnosti. Na tim temeljima danas živimo sigurni i slobodni. Te temelje moramo čuvati. To je trajna briga našeg sustava nacionalne sigurnosti, a jedan od najvažnijih stupova je hrvatska vojska - poručio je.

Upitan o emocijama koje mu bude ovakvi dani kazao je:

- Dobro je imati emocije, ali moramo biti razumni, imati emocionalnu inteligenciju i biti socijalno osjetljivi, o tome trebamo misliti svaki dan. Zato trebamo graditi društvo koje prihvaća onog drugog. Trebamo brinuti o našem gospodarstvu jer samo bogata zemlja može biti socijalno pravedna u stvarnosti i tome trebamo težiti.

