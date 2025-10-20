Robert Gotić (HDZ) priznao da je besplatno sredio stan HNK Varaždin za što mu je Neven Bosilj (SDP) dao dozvole za podzemnu garažu

Postupak u kojem su zajedno optuženi Neven Bosilj, SDP-ov gradonačelnik Varaždina i Robert Gotić, poduzetnik i istaknuti član HDZ-a, okončan je za jednog od njih i prije no što je počeo. Jer Gotić je odlučio priznati krivnju za ono za što ga USKOK tereti, a teretio ga je za davanje mita radi trgovanja utjecajem. Na temelju tog priznanja krivnje na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen je na 10 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro. Što se tiče Bosilja, postupak je u odnosu na njega razdvojen te je nova sjednica optužnog vijeća zakazana za 8. prosinca, kada će sud ponovo odlučivati o pravomoćnosti USKOK-ove optužnice protiv njega.

Gotić ima i postupak koji protiv njega vodi Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u kojem mu optužnica još nije potvrđena. Prošli tjedan na sjednici optužnog vijeća njegova je obrana tražila izdvajanje nekih nezakonitih dokaza, a sud o tome još nije odlučio. Postupak koji USKOK vodi protiv njega i Bosilja i izrodio se iz izvida koje je protiv Gotića i još nekoliko osoba vodio EPPO. Naime, Bosilj je upao u tajne mjere protiv Gotića, pa je EPPO još prije nekoliko godina taj predmet proslijedio USKOK-u. No u predmetu se ništa nije događalo do veljače ove godine kada je USKOK protiv Bosilja pokrenuo istragu, što je u političkim oporbenim redovima tumačeno kao udar DORH-a, odnosno Ivana Turudića, na gradove u kojima HDZ nije na vlasti. Jer se ta istraga poklopila s činjenicom da su se koji mjesec nakon njezina pokretanja trebali održati lokalni izbori. SDP je zbog toga žestoko kritizirao Turudića, spominjali su se i politički progoni, a Turudić je replicirao SDP-u da USKOK samo radi svoj posao.

Na koncu su Bosilj i Gotić su optuženi u srpnju, a prema optužnici USKOK tereti Bosilja da je Gotiću 2022. sredio dozvole za podzemnu garažu, i to mimo pravila o zaštiti kulturnih dobara koja su se iznad nje nalazila. Za uzvrat je, tvrdi USKOK, Gotić besplatno uredio stan u vlasništvu HNK Varaždin. Radovi su, prema tvrdnjama USKOK-a, bili vrijedni oko 23.000 eura. Bosilj je optužen za trgovanje utjecajem, a Gotić za davanje mita radi trgovanja utjecajem. Bosilj od početka istrage negira krivnju, a nakon što j optužnica u srpnju podignuta, kazao je da je riječ o politički montiranom procesu kojim dirigira HDZ.

- Do sada je javnost uvijek imala jednu stranu priče jer su izvidi tajni. Nisam kriv, optužnica je nevjerojatna konstrukcija, a građani su na izborima rekli što misle o ovoj nakaradnoj istrazi. Siguran sam da će i sud uskoro zauzeti isti stav o ovoj šupljoj i politički montiranoj optužnici. Grad nije oštećen, nije oštećen ni gradski proračun, štoviše profitirao je donacijom. Nije izdan niti jedan nezakoniti dokument. Nema koruptivnog dogovora. Njega USKOK temelji na mojoj poruci da sam 'oženil Gotića', što znači da sam ga preveslao, a ne da smo sklopili ugovor. Nema mita. Postoji samo donacija HNK-u Varaždin. Nema iskorištavanja položaja jer akte izmjene građevinske dozvole ne potpisuje gradonačelnik, već službenici s ovlaštenjem ministra graditeljstva. Nema nikakve proturadnje. Investitor nije podnio ni zahtjev za promjenu dozvole. A ono što je sukus svega je da se radi u politički montiranoj optužnici - kazao je Bosilj nakon podizanja optužnice.

Što se tiče Gotića, EPPO je protiv njega vodio dva postupka, koji su na koncu spojeni u jedan, nakon što su mu se suoptuženici nagodili s EPPO-om. Bio je optužen u aferama Varkom i Sovjak. U prvoj su mu suoptuženici bili Željko Bunić i Stjepan Ptiček, a u drugom Miroslav Šaravanja. Lani u prosincu njih su trojica priznali krivnju te su se nagodili s EPPO-om i po tim nagodbama su već i osuđeni. U aferi Varkom, EPPO je Gotića i njegove bivše suoptuženike teretio za primanje i davanje mita kako bi se dobila sredstva iz EU koja su bila namijenjena provedbi projekta Dogradnje i rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Projekt UPOV) u Varaždinu, čija vrijednost prelazi 20 milijuna eura. Prema navodima EPPO-a, sve se događalo između prosinca 2019. i srpnja 2022., kada su se Bunić, Gotić i Ptiček dogovorili kako će napraviti sve što mogu kako bi pogodovali Gotićevoj tvrtki, odnosno omogućili joj da dobije radove na provođenju Projekta UPOV-a, sufinanciranog sredstvima Kohezijskog fonda Europske unije. Za uzvrat, tvrdi EPPO, Gotić je Buniću obećao renovirati kuću. Radilo se o poslovima vrijednim 35 milijuna eura. Što se tiče sanacije jame Sovjak, EPPO Gotića tereti da je Šaravanji dao 131.461 eura mita, kako bi njegova tvrtka dobila taj posao.

Što se tiče bivših Gotićevih suoptuženika, Ptiček je osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije godine i 11 mjeseci zatvora, a od te kazne godinu dana mora provesti u zatvoru, dok mu se ostatak mijenja uvjetnom uz rok kušnje od pet godina. Izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 35.000 eura te mu je oduzeta protupravno stečena imovinska korist. Bunić je također osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije godine i 11 mjeseci zatvora, s tim da on od izrečene kazne u zatvoru mora provesti godinu i dva mjeseca. I njemu se ostatak kazne mijenja uvjetnom uz rok kušnje od pet godina. I njemu je izrečena sporedna novčana kazna od 55.000 eura. Šaravanja, dugogodišnji gospodarstvenik, člana HGK-a osuđen je na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro. Izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 50.000 eura. Oduzeto mu je i 131.461 eura, koliko je po optužnici bilo mito.