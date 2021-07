Gospić manifestacijom 'Tesla Power of Lights' slavi 165. rođendan genija iz Like

Manifestacijom 'Tesla Power of Lights' koja će se održati tijekom subote 10. srpnja, Gospić slavi rođendan svog najslavnijeg sugrađana.

- U sklopu obilježavanja 165. obljetnice rođenja Nikole Tesle i ove godine priređeno je mnoštvo sadržaja kako bi nas podsjetilo na činjenicu da je u Lici rođen jedan od najvećih svjetskih inovatora Nikola Tesla. I ove godine očekuje nas svjetlosni spektakl u Gospiću i okolici gdje će građani i posjetitelji moći vidjeti laser show, izvanredne svjetlosne efekte koji će prošarati nebo iznad grada, uz bogat program na glavnom gradskom Trgu Stjepana Radića. Pod obojenim svjetlosnim snopovima bit će osvijetljene i sve zgrade koje su na bilo koji način vezane za život Nikole Tesle u Gospiću, a Memorijalni centar Nikola Tesla u Smiljanu 10.07. svim posjetiteljima omogućuje besplatan ulaz – poručili su iz Grada Gospića i pozvali sve da ih baš u subotu put nanese u Gospić gdje tijekom dana mogu obići Memorijalni centar u Smiljanu, a u večernjim satima uživati u svjetlosnim efektima u gradu.

Novoizgrađeni Trg Nikole Tesle odlična je pozornica za održavanje bilo kakvih programa posvećenih ovog svjetskom izumitelju, pa će tako u 21 sat ispred novoizgrađenog Trga Nikole Tesle modni dvojac ELFS održati promociju T- shirt majica- ltd edition From Smiljan by ELFS.

Ideja za suradnju s modnim dvojcem ELFS i ostvarenje ovog projekta nastala je u želji da se posjetiteljima Teslinog rodnog mjesta pruži mogućnost ekskluzivne memorije koja je funkcionalna, suvremena, korisna te izvrstan podsjetnik na doživljaj genijevog zavičaja.

- Ova limitirana kolekcija, dizajnirana za Memorijalni centar „Nikola Tesla“, osim promocije Centra ima i humanitarno obilježje. Sav ostvareni prihod od prodaje namijenjen je u humanitarne svrhe za Banovinu. U ime čovjeka koji je svojim radom doprinosio dobrobiti čovječanstva. Promocija ove ekskluzivne kolekcije dio je programa Tesla Power of Lights, gdje vas očekuje zanimljiva plesna točka Traumatic Lights-led acro duo i Laser show, nakon čega će u atriju KIC-a uslijediti HOUSE PARTY , a publiku će zabavljati velikani elektronske glazbe hrvatski DJ FELVER, a iz Njemačke nam u Gospić dolazi IAN POOLEY. Proslavimo Teslin rođendan zajedno! - dodaju u Gradu Gospiću.

