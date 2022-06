Godinama uspješno izbjegava sud: Hoće li SAD izručiti Dragu Vidakovića Hrvatskoj?

Još tamo u ljeto 2018. suđenje mu je ušlo u završnu fazu, odnosno došlo se do faze iznošenja obrane. No on se na raspravama nije pojavljivao. Razlog je uvijek bio neki drugi, ili je bio bolestan ili mu je bio problem doći iz SAD-a, čiji je državljanin u međuvremenu postao.



A onda su došli pandemija i potres, rasprave su se odgađale i polako smo se približili 2023. godini, kada djelu za koje je optužen prijeti zastara. Zbog svega toga odlučeno je da mu se sudi u odsutnosti, no s time se nije složio Visoki kazneni sud (VKS). Ukinuo je tu odluku zagrebačkog Županijskog suda, koji je u međuvremenu ponovo odlučio da će se Dragi Vidakoviću, bivšem čelnom čovjeku Hypo Leasing Kroatiena, jer o njemu je riječ, suditi u odsutnosti.