Godinama seksualno zlostavljao pse: Sud ga ne može naći, a radi u Europskom parlamentu

Osumnjičeni je godinama fizički i seksualno zlostavljao svoje pse, koje bi izgladnjivao potom nakon silovanja za nagradu davao hranu i vodu. Policija je pronašla stotine CD-a na kojima se snimao kako siluje pse. Međutim, osumnjičeni danas radi u Europskom parlamentu i izbjegava suđenje, zbog čega bi cijeli proces u šest mjeseci mogao u zastaru.

Do otkrića policija je došla posve slučajno 2015. godine.

- 2015. zagrebačka policija providi izvide vezano za iskorištavanje djece za pornografiju, dakle govorimo o računalnoj mreži, društvenim mrežama i tada nam se otvara sumnja u osobu za počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja - kazala je Marija Gotti iz PU Zagrebačke za Dnevnik.hr.

Policijski službenici ušli su u stan na zagrebačkoj Knežiji gdje su zatekli dva izmučena i izgladnjela psa vrste rodezijski goniči, na kojima su bili vidljivi znakovi zlostavljanja. U stanu je policija pronašla stotine CD-e s video dokazima eksplicitnog zlostavljanja. Zlostavljač završio u pritvor, a psi u Dumovcu. Policija navodi kako je zlostavljanje prema prikupljenim dokazima se događalo od 2009. godine.

Zaštitnici životinja upozoravaju jako dugo da je problem što suđenje za ovaj problem traje već godinama.

Kazneni sud u Zagrebu odredio je istražni zatvor osumnjičenom za zlostavljanje. Njega je tražila i belgijska policija, no nisu ga našli, iako on radi u Europskom parlamentu gdje su ga do pandemije viđali i hrvatski europarlamentarci.

- Europski parlament ne komentira sudske procese koji su u tijeku, a zbog zaštite privatnosti ne može komentirati niti pojedinačne slučajeve koji se odnose na neke od zaposlenika. Također, poštujemo presumpciju nevinosti u kaznenom postupku, odnosno načelo da je svatko nevin dok mu se ne dokaže suprotno - priopćili su iz EU parlamenta, piše Dnevnik.hr.

Postupak se vodi od 2017. godine, a na njemu se promijenilo već nekoliko sudaca. Problem je i u tome što apsolutna zastara nastupa 21.rujna ove godine. Postoje pravni instrumenti koji se mogu pokrenuti u slučajevima kad osoba kojoj se sudi ne odaziva na suđenje, kao što je europski uhidbeni nalog u slučaju kad je osoba dokazano na području Europske unije. Postoji čak i mogućnost suđenja u odsustvu.

Zaštitnici životinja navode kako postaju očajni, jer u slučajevima zlostavljanja životinja počinitelji ne prolaze kako bi trebali.