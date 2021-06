Gledate tekmu na otvorenom? Evo kakvo vas vrijeme čeka kada Vatreni zaigraju protiv Engleske

Većina građana prvu utakmicu Hrvatske na Euru protiv Engleske u 15 sati pratit će negdje na otvorenom, što na terasama kafića, fan zonama u brojnim gradovima, dvorištima... No, iako će biti toplo moglo bi biti i pljuskova s grmljavinom, ali to zasigurno neće utjecati na atmosferu u bodrenju naših Vatrenih.

Prema prognozi DHMZ-a u prvom dijelu dana u većini krajeva umjereno do pretežno oblačno, s kišom, moguće i grmljavinom, ponegdje u unutrašnjosti. Na jugu djelomice sunčano uz postupan porast naoblake. Poslijepodne u kopnenim područjima i na sjevernom Jadranu razvedravanje, a u Dalmaciji još promjenljiva naoblaka. Pljuskova s grmljavinom može biti u unutrašnjosti Dalmacije i u Konavlima, a moguće i na obali srednjeg i južnog Jadrana te u zapadnim krajevima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 °C, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije mjestimice i do 31 °C.

Vraćaju se vrućine

"U nedjelju promjenjivo, još mjestimice s povremenom kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom - u većini unutrašnjosti uglavnom u prvom dijelu dana, a u Dalmaciji poslijepodne. Od ponedjeljka stabilno i pretežno sunčano, u početku uz manji pad dnevne temperature zraka i razmjerno svježa jutra, te jaku i olujnu buru, a zatim toplije, pa će u drugoj polovini tjedna u većini mjesta biti i vruće, uz temperaturu zraka uglavnom višu od 30 °C.", sažeta je tjedna prognoza koju je za HRT pripremio mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.