Glavna sestra bolnice sumnjiči se da je dobila 55.890 eura kako bi Rodiću namjestila poslove, a on kupovao luksuzne apartmane

Nakon što su Vladimir Grošić, bivši ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan i njegovi suosumnjičenici jučer uhićeni tijekom popodneva su dovedeni i ispitani na USKOK-u, dok bi danas tijekom dana trebali biti dovedeni pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda. Osim Grošića, uhićena je i Kristina Bosak, glavna medicinska sestra Klinike, poduzetnik Radoslav Rodić te vlasnici pojedinih tvrtki koje su, po stavu, USKOK-a, "pomagale" Goršiću, Kristini Bosak i Rodiću u malverzacijama s postupcima javne nabave prilikom adaptacije bolnice. Tako su uhićeni i Nikola Domitrović, Željko Krnetić, Danijel Korpar i Stevica Soldat.

USKOK Grošića sumnjiči za zloporabe položaja i nezakonito pogodovanje koje je počinio od početka 2023. do 29. listopada 2025. prilikom adaptacije dnevne bolnice u Klinici za psihijatriju. Dosjetio se naime, s Rodićem, kako se sumnja, da se ti radovi, vrijedni oko dva milijuna eura, koji su trebali biti predmet jedinstvene javne nabave, rascjepka na 66 manjih pojedinačnih postupaka jednostavne nabave. To je značilo da je taj postupak ostao pod njegovom kontrolom. U priču je uključio, kako se sumnja Kristinu Bosak, koja je bila zadužena za koordinaciju kvalitete i projekata te koja je za nezakonitu nagradu koju joj je obećao Rodić trebala upravljati postupcima javne nabave i birati tvrtke povezane s njim. Grošić se sumnjiči i da ju je imenovao osobom koja je bila zadužena za tehničke specifikacije robe i radova, a bila je zadužena i za troškovnike te ju je postavio i u stručno povjerenstvo koje je odlučivalo o svakoj pojedinačnoj nabavi. Sukladno dogovoru njih troje, USKOK sumnja da je Kristina Bosak dostavljala podatke koji su Rodiću bili potrebni, neki troškovnici su bili višestruki i malo pomalo, na adaptaciji dnevne bolnice, kako se sumnja, izvuklo se malo manje od dva milijuna eura.

A kako bi se zamutilo što se radi, Rodić se sumnjiči da je u dogovoru sa sebi bliskim podizvođačima dogovorio da se šalju formalne ponude za adaptacije. Te "ponude" su se kretale od 65.000 do 240.000 eura, a Domitrović, Krnetić, Korpar i Soldat su novac, nakon što bi sjeo na račun njihovih tvrtki, uzeli tri posto svoje naknade, dok bi ostatak proslijedili Rodiću. Odnosno na račune tvrtki Tehno concept, Life concept i Installation Tehno Systems kojima je on bio osnivač i direktor. Na račune njegovih tvrtki tako je sjelo malo više od milijun eura, a on se sumnjiči da je novac koristio za kupovinu luksuznih apartmana u Opatiji i Volovskom.

Kristina Bosak je za svoju ulogu u ovoj korupcijskoj priči, kako se sumnja od Rodića dobila najmanje 55.890 eura, a tvrtke koje su formalno davale ponude pa novac prosljeđivale Rodiću, sumnjiče se da su dobile nezakonitu proviziju od oko ukupno 150.000 eura. USKOK sumnja da od oko 1,6 milijuna eura koliko je isplaćeno za razne robe i radove, oko milijun eura nije opravdano izvedenim radovima.