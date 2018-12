Gesta koja je dirnula mnoge: Radnom kolegi kupili auto

Ovih su dana zaposlenici poduzeća 'SMM-Turija' iz Bihaća uljepšali praznike svom kolegi s posla Seadu Hodžiću kupivši mu automobil Fiat Punto. SMM-Turija jedan je od lidera proizvodnje, ugradnje i servisa roleta, a i jedini su proizvođači kamionskih cerada na području Unsko-sanskog kantona u BiH, prenosi Jutarnji.hr.

"Zaposlenici su na tu ideju došli spontano i svi su izdvojili dio novca kako bi pomogli kolegi. Sead se zaposlio prije godinu dana kod nas i to je jedan vrijedan i zlatan dečko. Prije mjesec dana položio je vozački ispit, ali problem je što nema automobil i uvijek se muči kako da se doveze do posla, s obzirom na to da ne živi tako blizu" rekao je vlasnik tvrtke Muhamed Selimović.

Ovaj nesebičan čin raznježio je mnoge, a samog Hodžića doveo je do ruba suza. "Kad sam došao na posao, dočekao me je cijeli kolektiv i ispočetka nisam znao o čemu se radi. Morao sam hodati zatvorenih očiju, a kada sam ih otvorio, imao sam što vidjeti. Ovo je najljepši novogodišnji poklon koji sam mogao dobiti, čak je bio uvezan crvenom vrpcom", kazao je presretni Hodžić.