'Gazili su me lopov Beljak i Davor Cotrugli Bernardić. Povjerenstvo pošteno radi svoj posao'

Nakon što ga je jučer Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo s 3000 kuna zbog utvrđenog nesklada u njegovoj imovinskoj kartici, na Facebooku se glasio bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

– 10 mjeseci. Toliko je trajalo pljuvanje i sramoćenje oko moje imovinske kartice i moje kuće. I jučer je Povjerenstvo, nakon 10 mjeseci utvrdilo da sam kuću upisao u krivu rubriku, umjesto rubrike "kuća", trebao sam upisati nekretninu u rubriku "kuća s okućnicom". Površinu kuće UOPĆE NISAM NITI TREBAO NAVODITI, ali eto, ja sam se pravio pametan, pa sam brže bolje, valjda isti dan kad sam se uselio (prije tehničkog, uporabne i ostalih sitnica), upisao površinu kuće i upisao krivo. Kaže Povjerenstvo, kuća vam je netto stambene površine 187 m2 a vi ste upisali 165 m2. A niste trebali upisati ništa od toga, pa ni slavni roštilj (ili ljetnu kuhinju kako bi rekli mi Slavonci), nego samo površinu vašeg dvorišta. A ono je nešto preko 1500 m2. I u pravu su. Pogriješio sam, nije sporno. I trebali su me kazniti zbog toga. Kao i Krstičevića, Bošnjakovića i sve ostale ministre i dužnosnike koji su zadnjih 10 godina nepravilno ispunili karticu i prošli "lišo". Vidimo i danas u novinama da svaki dan netko nešto promijeni. Ali za te druge vrijede i druga pravila. A generalno, kod nas nije mjerilo rad, nego percepcija. Neke europske fore valjda, ne kužim. Mlad sam još, naučit ću – napisao je Tolušić.

Napisao je i kako je Povjerenstvo utvrdilo da nije bilo nikakvog pogodovanja nikome pri gradnji kuće te da je sve bilo u skladu sa zakonom.

– Što je još utvrdilo Povjerenstvo? Da sam platio svaki račun i svaku kunu za izgradnju svoje kuće. Da sam kuću gradio novcem od kredita i prodaje nekretnina. Nevjerojatno, a? I plaćeno je sve svima. I majstoru koji mi je gradio roh bau kuću, i majstoru koji mi je radio centralno, i onome koji mi je radio vodu i kanalizaciju, i onome koji mi je radio krov, pločice, stolariju, ogradu i sve ostalo. I projektantu i nadzoru i Bogu i vragu. I gle čuda, Povjerenstvo je utvrdilo da nije bilo nikakvog pogodovanja nikome, da je sve u skladu sa zakonima i da je sve kako treba. A nije da si nisu dali truda pri provjeri. Skoro godinu dana su me svi gazili i pljuvali oko toga, pa čak i likovi kao što je radiofil i dokazani lopov Beljak i Davor Cotrugli Bernardić. To mi je bilo najsimpatičnije od svega. Da me takve poštenjačine pljuju. Ali to su čari hrvatske politike. Nažalost. U svakom slučaju, drago mi je da postoje institucije u RH koje dobro i pošteno rade svoj posao. Povjerenstvo je jedna od njih. I jedina kojoj sam se trebao pravdati. Volio bih da imaju više love i da su brži pa da to blaćenje kraće traje ali što je tu je. Ne voli ih baš Vlada i ministarstvo financija. Kazna je zaslužena, kao i posljedice. Žao mi je ako sam koga iznevjerio ili povrijedio, to mi sigurno nije bila namjera – zaključio je svoju objavu.

GALERIJA Kuća Tomislava Tolušića