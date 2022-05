Gay parovima posvajanje dopušteno u 13 zemalja EU: Koliko ih u Hrvatskoj već ima djecu?

Put je bio dug i težak, ali testirao nas je i izazivao na različite načine. Definitivno smo na tom putu rasli. Riječi su to homoseksualnog para Krisa Grima i Stevea Welle, koji su prvi u Malti posvojili sina. Bilo je to 13. srpnja 2016. godine. Njihova sina, malenog Bena, prije toga odbilo je više od 50 parova jer ima Downov sindrom.

Mađarska zabranila i ustavom

Malta je danas prva na listi po pitanju LGBT ravnopravnosti, ocijenili su tako u ILGA-Europe, instituciji koja promiče interese homoseksualaca, biseksualnih, transseksualnih i interseksualnih osoba na europskoj razini. Malta je ujedno i jedna od 13 zemalja EU u kojoj je istospolnim partnerima dozvoljeno zajedničko posvajanje.

Zemlje u kojima je to legalno, ističu na internet-stranici Europskog parlamenta, su: Nizozemska (od 2001.), Švedska (2003.), Španjolska (2005.), Belgija (2006.), Danska (2010.), Francuska (2013.), Malta (2014.), Luksemburg (2015.), Austrija (2016.), Irska (2016.), Portugal (2016.), Finska (2017.) i Njemačka (2017.) Radi se o zapadnoeuropskim zemljama pa i ne čudi da se zapadna Europa smatra jednom od najprogresivnijih regija na svijetu za život LGBT osoba. Kad se riječ o posvajanju koje se odnosi na LGBT osobe, različite su okolnosti od zemlje do zemlje u Europi. U principu, sve europske zemlje koje istospolnim parovima dopuštaju brak ili neku vrstu registrirane zajednice dopuštaju im i nekakav oblik posvajanja. No ima i onih koji zabranjuju posvajanje istospolnim parovima pa je tako, primjerice, Mađarska u prosincu 2020. zabranu posvajanja za istospolne parove uvela i u ustav.

Pita li se odvjetnicu Nataliju Labavić, koja zastupa LGBT osobe u nizu predmeta, pitanje posvajanja istospolnim parovima ugrađeno je i u hrvatske zakone, jer diskriminaciju zabranjuje Ustav, definira je i Zakon o suzbijanju diskriminacije, a tu je i Europska konvencija o ljudskim pravima, koju je Hrvatska ratificirala pa je time Konvencija iznad hrvatskih zakona. A ono što Konvencija definira jest to da države same odlučuju kakav oblik posvojenja žele omogućiti, no u većini slučajeva gay osobe posvajaju djecu kao pojedinci, a ne kao parovi. Naime, govori N. Labavić, ako država dozvoljava pojedincima da posvajaju, tada se ne može odbiti zahtjev za posvajanje pojedinca koji je gay ili u istospolnom odnosu jer se to onda smatra diskriminacijom.

Slučaj Ive Šegote i Mladena Kožića prvi je primjer posvojenja u kojem se ono dopušta paru, a ne pojedinačno. O tome je u petak u TV studiju Večernjeg lista govorio Daniel Martinović, predsjednik udruge Dugine obitelji.

– U Hrvatskoj imamo LGBT osobe koje žele posvojiti djecu, mogle su to do sada kao pojedinci i pojedinke, također u našoj udruzi imamo osobe koje su to već učinile, ali sada, ako ste vjenčani, ako ste u životnom partnerstvu, ne možete biti odbijeni u početku procedure, kao što je bio slučaj Ive Šegote i Mladena Kožića, tako da je na kraju ovo najbolja odluka za dobrobit djece jer se jednostavno povećava broj osoba koje mogu biti posvojitelji – poručio je Martinović i istaknuo da Šegota i Kožić cijelu ovu priču ne bi ni prolazili da nisu u životnom partnerstvu. Iz iskustva udruge, kako je rekao, gay osobe koje su posvojile kao pojedinci i pojedinke nitko ništa nije pitao, dok je problem kod Šegote i Kožića bio što su već imali sklopljeno životno partnerstvo kada su krenuli u postupak.

Što je dobro za dijete

– Jasno je da ima dobrih i heteroseksualnih i homoseksualnih roditelja, kao što ima i loših heteroseksualnih i homoseksualnih roditelja. Vaša seksualna orijentacija ne bi trebala određivati to hoćete li biti dobar ili loš roditelj. Djeca koja jesu u sustavu, koja su u domovima ili pod nadzorom centra, dolaze od heteroseksualnih roditelja, tako da argumenti da je heteroseksualna zajednica jedina zajednica za odgoj djeteta nekako padaju u vodu. Na centrima za socijalnu skrb je da procijene jesu li istospolni partneri podobni posvojitelji, ali ne mogu ih diskriminirati na temelju njihove seksualne orijentacije. Oni bi trebali procijeniti što je najbolje za dobrobit pojedinog djeteta, a to ovisi od slučaja do slučaja – rekao je Martinović. Takve odluke, zaključio je, trebaju se dati u ruke stručnjacima, a ne politici.

