Gadafijevi milijuni i bivši francuski predsjednik: Sarkozy optužen za korupciju i formiranje kriminalne organizacije

To je priča kao iz nekog špijunskog filma. Zvuči toliko nevjerojatno da Fabrice Arfi i njegovi kolege nisu mogli vjerovati na šta su naišli. Arfi je novinar istraživačkog portala Médiapart. "Ono što nazivamo aferom Sarkozy-Gadafi za nas je počelo jednim mailom koji smo dobili 2011. godine", prisjeća se on. U toj poruci je pisalo: "Možda imamo nešto o nekome što bi vas moglo zanimati." To "nešto" bili su hard-diskovi: osobna digitalna arhiva osumnjičenog posrednika u toj aferi. Ogromne količine podataka koje zajedno vode do sumnje: Nicolas Sarkozy je nezakonito financirao svoju kampanju za predsjedničke izbore u Francuskoj 2007. novcem iz Libije.

Optužbe za korupciju i formiranje kriminalne organizacije

Arfi i njegovi kolege pozabavili su se tim materijalima, ispitivali i objavljivali svoja istraživanja od 2011. godine. Dvije godine kasnije francusko pravosuđe je pokrenulo istragu. Nakon 10 godina istrage bivši predsjednik i trojica bivših ministara sada su na optuženičkoj klupi – zbog optužbi za korupciju i stvaranje kriminalne organizacije. U optužnici se navodi da je libijska vlada predvođena Muamerom al-Gadafijem u prosincu 2006. donijela odluku da uloži oko 50 milijuna eura u Sarkozyjevu predsjedničku kampanju - u zamjenu za diplomatsku rehabilitaciju, gospodarsku suradnju i pravne usluge.

Pripreme vršene još od 2005.?

Taj "pakt o korupciji", kako se navodi, pripreman je od 2005. godine, kako sugeriraju Médiapartova istraživanja i rezultati do kojih su došli istražni suci. Sarkozy je u to vrijeme bio ministar unutarnjih poslova; i dio njegovog izbornog tima je navodno putovao u Libiju. "Emisari Nicolasa Sarkozyja i Gadafijevi predstavnici prisustvovali su tajnim sastancima koji su održavani i s teroristima", kaže Arfi. "Na tim sastancima je, između ostalih, bio i čovjek koji je osuđen za napad na putnički zrakoplov u Francuskoj 1989. godine i koji je na tjeralici francuskog pravosuđa." Unatoč tome, dvojica najbližih Sarkozyjevih suradnika su se 2005. godine u Libiji, navodi se, tajno susretali s njim - tijekom tri mjeseca. Istražni suci smatraju da se ti sastanci nisu mogli održati bez Sarkozyjevog znanja i suglasnosti.

Sarkozyjev odvjetnik: "Optužbe su neutemeljene"

Christophe Ingrain je jedan od odvjetnika bivšeg predsjednika u ovom sudskom postupku. On odlučno odbacuje optužbe za pakt o korupciji – odnosno da su davane protuusluge. „Libiji nije bila potrebna Francuska da bi se ponovo pojavila na međunarodnoj sceni“, kaže Ingrain.

"Izgleda da je ta 'diplomatska rehabilitacija' jedan od najvažnijih argumenata optužbe, kada je riječ o protuuslugama", kaže odvjetnik bivšeg predsjednika. Libija se, pojašnjava, već vratila na međunarodnu scenu, uz pomoć svih zapadnih država, prije svega Italije, koja je najvažniji gospodarski partner Libije od 2004. godine. Pored toga, nema čvrstih dokaza o navodnom nezakonitom financiranju predizborne kampanje, kaže Ingrain, tvrdeći da su optužbe neutemeljene: "Nema tragova nelegalnog novca i nije bilo nelegalnog financiranja."

I Sarkozy odbacuje optužbe

I Sarkozy je uvijek odbacivao te optužbe, na primjer u televizijskom intervjuu 2018. No Arfi je stao u obranu svog rada, ali i rada pravosudnih organa. Količina opterećujućeg dokaznog materijala je, kaže, gigantska. "Postoji veliki broj dokumenata, izvještaja, dopisa, e-mailova, transakcija, sastanaka i kalendarskih bilješki", ističe Arfi. Afera Libija samo je jedan od više slučajeva u kojima je Sarkozy osuđen ili se još uvijek protiv njega vode istražne radnje. Očekuje se da će saslušanja u ovom sudskom postupku trajati do travnja.

