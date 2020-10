Fuchs otkrio koliko je nastavnika i učenika zaraženo virusom

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs komentirajući stanje po školama i vrtića ustvrdio je da je situacija za sada dobra i da škole nisu postale izvor zaraze.

– Još uvijek najveći broj škola radi po modelu A, gdje se nastava odvija licem u lice i tako je u 83,52 posto škola u Hrvatskoj, odnosno 1135 škola. Po modelu B, mješovitom modelu, radi 89 škola, odnosno 6,55 posto, a po kombinaciji modela A i B radi 2,5 posto. Sad se pojavljuje i kombinacija modela A i C, a C je ona gdje imamo zatvorene škole i kompletna nastava odvija se online. Po ovom kombiniranom modelu radi trenutačno 19 škola. Ova kombinacija A i C modela pojavljuje se u nekim gradovima u kojima imamo lošu epidemiološku situaciju. Tamo se model A primjenjuje od 1. do 4. razreda, a razredna nastava od 5. do 8. ide online – otkrio je ministar Fuchs, piše Dnevnik.hr.

Škole nisu izvor zaraze

Upitan o broju nastavnika i učenika u samoizolaciji kazao je sljedeće: – Trenutačno imamo 143 prosvjetna djelatnika koja su izvan škole, 33 ih je pozitivno, a ostali su u samoizolaciji. Kada govorimo o djeci i učenicima, imamo 4384 onih koji su izvan škole, od kojih je 294 učenika pozitivno, a ostali su u samoizolaciji.

Istaknuo je da je najmanje pozitivnih u vrtićkoj populaciji, dok je srednja škola ipak sklonija zarazi zbog veće izloženosti.

– Radimo analizu da vidimo transmisiju unutar škola. Stanje je dobro. Uglavnom je zaraza izvana. No, imamo povećani broj, to je sigurno. Imamo povećani broj zaraženih građana pa se to odražava na povećani broj zaraženih u školama – izjavio je ministar i dodao: – I dalje ćemo nastaviti sa školama na ovaj način. Škole nisu postale izvor zaraze. To su uglavnom svadbe, okupljanja... I ako situacija bude ovakva, ovaj pristup bit će dobar. Još uvijek imamo više od 80 posto učenika u školama.

Ministar je kazao kako je bilo slučajeva u školama gdje su učenici odbijali nositi masku iz vlastitog bunta, no kaže kako su neke učenike instruirali roditelji da ne nose maske.

