BROD GALEXYR

Francuska ratna mornarica zaplijenila brod s drogom na Karibima: Petorica Hrvata među uhićenom posadom

MUP Srbije
Autor
Robert Jurišić
19.08.2025.
u 10:07

Brod „GALEXYR“ je teglјač specijaliziran za transport cementa, dužine 76 metara, i njegov pretres je trajao nekoliko dana.

Petorica Hrvata bila su među posadom koja se nalazila na brodu Galexyr na kojem je prošlog mjeseca zaplijenjeno gotovo pola tone kokaina. Radi se o osobama s područja Primorsko-goranske županije, a vlasti s francuskom otoka Martiniquea presrele su brod između Barbadosa i Sv.Lucije te su uhitili sve članove posade.

Prema zasad neprovjerenim informacijama, trojica od petorice naših državljana su nakon ispitivanja puštena, dok su ostala dvojica, zapovjednik broda i prvi časnik palube, zadržana na Martiniqueu, piše Novi list. Navode kako su u akciji osim francuskih vlasti sudjelovale i policijske i vojne službe Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, s kojima su surađivale i kriminalističke službe MUP-a iz Hrvatske i Srbije, a cijelom operacijom koordinirala je francuska ratna mornarica. Među posadom je bila i jedna osoba iz Crne Gore i jedna iz Srbije. 

O zapljeni 4481 kilograma kokaina jučer se oglasio i MUP Srbije te su naveli da se na brodu nalazio V.Đ. državljanin Srbije za kojega se sumnja da je povezan s jednim od balkanskih kartela.

- Zaustavlјanjem i pretresom broda „GALEXYR“ pronađeno je 4.841 kilograma kokaina, raspoređenih u 153 bale. Na brodu je zatečeno 11 osoba, pretežno državlјana Hrvatske i Crne Gore, kao i V. Đ. (1984) državlјanin Republike Srbije kojem je određeno zadržavanje i nalazi se u pritvoru. Brod „GALEXYR“ je teglјač specijaliziran za transport cementa, dužine 76 metara, i njegov pretres je trajao nekoliko dana.

Akcijom zaustavlјanja broda koordinirala je agencija „MAOC-N“ (Maritime Analysis and Operation Centre - Narcotics) i mornarica Francuske, dok u samoj istrazi srpski tim ističe odličnu suradnju sa policijom Hrvatske i Europolom. V.Đ. je član „Balkanskog kartela“ i stvarni vlasnik kompanije „VTS-Maritime Counsalting DOO“ koja se bavi angažiranjem pomoraca za prekooceanske brodove, dok je i sam pomorac, sa dozvolama za upravlјanje različitim plovilima.

Postoji sumnja da je ova zapljena kokaina povezana sa nedavnim trostrukim ubojstvom u Boliviji, članova „Balkanskog kartela“, državlјana Srbije, Severne Makedonije i Hrvatske. Akcija je uspješno izvedena uz odličnu međuagencijsku, regionalnu i međunarodnu koordinaciju i suradnju u borbi protiv organiziranog kriminala - objavio je MUP Srbije.

