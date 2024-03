FOTO/VIDEO Tunel zatrpan lavinom u Italiji: Opskrba regija ugrožena, vrijeme se ne smiruje

U talijanskoj planinskoj regiji Valle d‘Aosta lavina se srušila na tunel i regionalnu cestu 44 u nedjelju poslijepodne. Blokiran je ulaz u tunel, a prema talijanskim vlastima žrtava na svu sreću nije bilo.

Međutim, radi zatrpanog tunela su dvije regije ostale odsječene, a pojedine prometnice su i zatvorene radi obilnog snijega koji ne prestaje padati. Osim toga, izdano je i narančasto upozorenje zbog opasnosti od lavina.

Vremenske neprilike još uvijek traju te se padaline ne smiruju, javljaju talijanski mediji. Fotografije lavinom zatrpanog tunela osvanule su na društvenim mrežama.

Valle d'Aosta.

Ci arriva questa foto dalla valle di Gressoney, isolata per una grossa valanga scesa in strada, non abbiamo notizie esatte sul luogo esatto ma potrebbe essere fra Saint Jean e La Trinitè. pic.twitter.com/E3x1X9U2ze