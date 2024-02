FOTO/VIDEO Ovo je obnovljena zgrada u Karlovcu: Pucaju joj zidovi

Oštećenja na kućama u karlovačkoj Zvijezdi gdje se provodi projekt Aglomeracije, odnosno zamjene dotrajalih kanalizacijskih i vodovodnih cijevi, ali i ostale komunalne infrastrukture, iz dana u dana sve jače pucaju i propadaju! O problemu je Večernji list pisao u više navrata, no, umjesto da se situacija smiruje i popravlja, da se nadležni i stručnjaci angažiraju kako bi se oštećenja sanirala, ona se samo povećavaju što svjedoče najnovije, današnje snimke s terena.

Zgrada bivše tvornice Kamod u Kraševoj ulici, nasuprot Veleučilišta, nedavno je izgrađena; dakle riječ je o novogradnji u gabaritima nekadašnjeg objekta i na njenim zidovima stanari svjedoče koliko su izvođač radova, ali i nadzor, nemarni u obavljanju svoga posla.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako su nam stanari okolnih ugroženih objekata već rekli i kako su potvrdili u Gradu Karlovcu, odnosno tvrtki Vodovod i kanalizacije koja je nositelj projekta i čiji su djelatnici odmah po dojavi o oštećenjima izišli na teren i utvrdili pukotine, za statiku ovih objekata bilo je kobno postavljanje talpi - metalne konstrukcije koju je struka odredila da se postavlja pod temelje objekata kako bi ih 'držale' dok se ispod mijenjaju instalacije.

No, kazali su stanari, izvođač je snažnim strojevima, udarnim čekićem nabijao satima talpe u podnožjima kuća, iako su se objekti tresli, a oštećenja se otvarala na očigled stanara, i nije htio stati. Kada je nadzor napokon pozvan na teren, izdana je zabrana obavljanja radova, ali izvođač se oglušio i na tu zabranu.

POVEZANI ČLANCI:

- Odmah smo rekli da je postavljanje tih talpi u te otvore od čak pet metara dubine, oštetilo kuće koje su se počele slijegati, a vađenje tih istih talpi, čemu sada svjedočimo u Kraševoj ulici ispod Kamoda, objekt će trajno uništiti. Na koji bi se to način trebala sanirati ovakva oštećenja? Pa ovdje vidite tolike rupe po čitavom objektu da imate dojam da će se sve istog trena srušiti. Ovdje treba dovoditi ljude od svuda da vide do kuda vodi nemar, nebriga, šlamperaj. Nije istina, a stalno nam se to predbacuje, da smo protiv radova, mi smo prvi za promjenu instalacija, ali ne na ovaj način. Pa sve će uništiti. Tko ovo želi? A ovdje je riječ o zgradi koja je napravljena za Gradski muzej, dakle gradskom objektu. A kako, s kojim novcima ćemo mi privatnici na svojim kućama moći popraviti ovakva oštećenja. Strašno je što se događa, bojimo se da nikada nećemo uspjeti naplatiti štetu od izvođača putem policije osiguranja na koju nas Grad upućuje. Tu smo naišli na velike probleme, jer ispada da bismo trebali pokrenuti sudski spor za aktivaciju policije osiguranja, a svi znamo koliko sudski sporovi traju u Hrvatskoj - dok se mi dosudimo oni će nestati, a kuće propasti - kazali su nam očajni stanari Kraševe i karlovačke Zvijezde. Pokazuju nam i susjednu zgradu Veleučilišta koja je također doživjela oštećenja uslijed radova.