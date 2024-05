FOTO/VIDEO Kaos tijekom leta iz Londona, jedna osoba preminula: 'Avion je odjednom doslovce propao'

Fotografije iz zrakoplova pokazuju razmjere kaosa koji je uslijedio nakon jakih turbulencija tijekom leta iz Londona za Singapur, tijekom kojeg je i poginuo jedan 73-godišnji Britanac, a nekoliko ljudi je ozlijeđeno. Let je na koncu bio i preusmjeren do Bankoka gdje su putnici brzo prebačeni u bolnicu na liječenje.

Prve fotografije iz zrakoplova Singapore Airlinesa SQ321 pokazuju spuštene maske za kisik i uništeni strop zrakoplova. Brojne stvari, pića i oprema ostali su razbacani na podu. BBC doznaje kako je 73-godišnji Britanac preminuo najvjerojatnije od srčanog udara, no nekoliko ljudi je u teškom stanju zbog ozljeda koje su zadobili u turbulenciji. Neka izvješća tvrde i kako su najmanje 53 osobe ozlijeđene.

- Zrakoplov je odjednom doslovce propao. Bila sam prekrivena kavom. Tijekom tih nekoliko sekundi svi su vrištali i nešto što je zvičalo kao tup udarac - ispričao je Andrew Davies iz Londona, dodajući kako je potom i pomogao starijoj ženi koja je imala posjekotinu na glavi.

Zrakoplov je prevozio ukupno 211 putnika i 18 članova posade, a zbog turbulencija su ipak morali sletjeti u Bankok na Tajlandu. Što se točno dogodilo tijekom leta, saznat će se naknadno. Drugi putnik, 28-godišnji Dzafran Azmir, objasnio je za Reuters kako se zrakoplov odjednom počeo tresti.

Aftermath of Singapore Airlines flight 321 from London to Singapore which had to divert to Bangkok due to severe turbulence. One death passenger and several injured. Blood everywhere, destroyed cabin. #singaporeairlines #sq321 pic.twitter.com/C2FgrVt9yv