Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠTRAJK U BELGIJI

FOTO/VIDEO Prosvjednici palili kontejnere, policija bacila suzavac: 'Oduzimaju prava radnicima, vraćaju nas u 1950. godinu"

National strike in Belgium
Foto: Omar Havana/REUTERS
1/23
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
14.10.2025.
u 16:43

Policija je izvijestila da je privela više desetaka ljudi zbog vandalizma

Generalni štrajk zahvatio je utorak Belgiju pri čemu je u Bruxellesu došlo do obračuna protuvladinih prosvjednika i policije. Oko 150.000 ljudi, prema prvim procjenama sindikata, izašlo je na ulice glavnog grada protiveći se vladinim mjerama štednje.

"Vlada oduzima prava radnicima, vraćaju nas u 1950. godinu", rekla je Hini Evelyine Tabus, predstavnica sindikata CNE koji zastupa radnike u distributivnim centrima i trgovinama poput Aldija i Zeemana. Kaže da će nezaposleni radnici primati novčanu naknadu maksimalno dvije godine, što im je "neprihvatljivo".

Prosvjednici su, ujedinjeni u potpori radnicima i ali i Palestini, marširali blizu glavnog briselskog trga Grand Placea te došli do zgrade Square, gdje se održava Europski tjedan regija i gradova, najveća godišnja konferencija o EU fondovima. Policija ih je ondje zaustavila uslijed čega su na nju bacali limenke piva i druge predmete. Policija je bacila suzavac koji se širio oko zgrade, zbog čega je glavni ulaz na konferenciju privremeno zatvoren.

"Došli smo izraziti nezadovoljstvo vladom koja ukida radnička i studentska prava", kaže 22-godišnji student arhitekture Florian Dony. Požalio se da će ga fakultet koštati 400 eura više. Obučen u crnu majicu s kapuljačom, te omotan palestinskom maramom, ističe da je došao i izraziti podršku Palestinu u zahtjevu za slobodom. "Belgijska vlada nije podržala uvođenje sankcija Izraelu zbog ratnih zločina", rekao je.

Centrom Bruxellesa odjekivale su petarde, prosvjednici su palili kontejnere, a čule su se policijske sirene. Policijski helikopter nadlijetao je mjesta prosvjeda. "Bacali su na nas razne predmete, ali nitko nije ozlijeđen", rekao je policajac pored zgrade gdje se održava konferencija o EU fondovima. Organizatori su pozvali više stotina okupljenih na konferenciji da ne izlaze i ne idu prema mjestima prosvjeda.

Do nereda je došlo i u drugim dijelovima grada, a policija je izvijestila da je privela više desetaka ljudi zbog vandalizma. Zračne luke Zaventeem i Chareleroi su u utorak zatvorene, kao i brojne škole i druge ustanove. Promet je otežan jer voze rijetki autobusi, tramvaji i vlakovi podzemna željeznice.
Ključne riječi
prosvjed Belgija Bruxelles

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

U.S. President Donald Trump delivers remarks at the White House in Washington, D.C.
MRAČNA POVIJEST ATENTATA U SAD-u

Govor ispisan na 50 stranica spasio je Rooseveltu život, no te sreće nisu bila četiri američka predsjednika

Da je predizborni govor Theodorea Roosevelta bio kraći, tko zna bi li tog 14. listopada 1912. godine preživio pokušaj atentata. Naime, uz debeli kaput koji je odjenuo tog jesenjeg dana i metalnu futrolu za naočale, u džepu sakoa, upravo je taj debeli, presavijeni svežanj papira zadao ‘konačan udarac’ metku te ga je usporio, spasivši tako Rooseveltov život. No, te sreće nisu bila četiri američka predsjednika koje su atentatori likvidirali, a političko nasilje ne obilježava samo prošlost, nego i sadašnjost SAD-a. Na meti nisu samo predsjednici, nego i drugi političari, zastupnici, aktivisti, gradonačelnici, suci, pa čak i direktori velikih kompanija. Upravo će 2025. godina ostati duboko urezana u kolektivno sjećanje nacije kao jedna od najkrvavijih i najturbulentnijih godina u novijoj američkoj političkoj povijesti, obilježena zastrašujućim nizom ciljanih napada koji su potvrdili alarmantnu eskalaciju političkog nasilja.

Učitaj još